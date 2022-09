Transformer une vieille tablette en un système Android Automotive pour voiture

Si vous n'avez ni système d'info divertissement récent, ni le support d'Android Auto / Apple CarPlay, il y a toujours des solutions personnalisées. Voici justement un projet prometteur : l'installation d'Android Automotive sur une vieille tablette Android.

L’évolution des systèmes d’info divertissement rend dépassé nombre de voitures qui ne sont pas autant pas si anciennes. Si vous avez un véhicule sans prise en charge d’Android Auto ou Apple CarPlay, et même sans aucun écran tactile, il peut être intéressant de réfléchir à des intégrations sur-mesure.

Ne mélangeons pas Android Auto et Android Automotive

Tout d’abord, on a tendance à tout mélanger, mais ce n’est pas si simple avec ces termes si proches. Sur Android, il existe deux solutions complémentaires : Android Auto et Android Automotive. Android Auto est une interface adaptée à la voiture, et diffusée via votre smartphone. Android Automotive est un système à part entière d’info divertissement, complètement intégré dans les voitures comme chez Volvo et Renault. D’ailleurs, Android Automotive peut prendre en charge Android Auto, mais également Apple CarPlay.

Avec la récente transformation d’Android Auto, il est intéressant de réfléchir à une alternative. Voici donc un projet qui devrait vous intéresser. L’idée : utiliser une vieille tablette ou un vieux smartphone Android comme écran d’info divertissement.

Android Automotive sur une tablette Android

C’est exactement le projet mené par un journaliste du média Esper, Mishaal Rahman. Il a eu l’idée d’intégrer Android Automotive, en tant que système, dans une tablette Android. Comme indiqué dans un fil Twitter, la création de Mishaal Rahmaan fonctionne sur la version Vanilla d’Android Automotive (la version la plus basique du système d’exploitation) et peut être connectée à un téléphone via USB pour la prise en charge d’Android Auto.

I've turned a Galaxy Tab S5e into an Android Automotive head unit with Android Auto support👀 https://t.co/AZN9Xm5qX7 pic.twitter.com/SjKhMMlDBm — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 13, 2022

Selon Mishaal Rahmaan, tout fonctionne comme prévu. Il y a quelques instabilités, dont Google Maps qui plante. De plus, Android Auto ne semble fonctionner qu’en mode filaire pour le moment.

Son projet peut certainement aller beaucoup plus loin en se connectant directement à la voiture via une prise OBD, par exemple. Cette prise OBD, souvent située sous le volant du conducteur, permet de réaliser le diagnostic de votre voiture. C’est également utile pour certains dispositifs anti-vol. Elle permet surtout de récupérer des données précises qui apparaissent sur le tableau de bord, dont la vitesse de la voiture par exemple.

Cependant, ce n’est pas forcément l’utilisation prévue initialement, utiliser une prise OBD peut donc amener à des risques d’interférence, et donc des dysfonctionnements de l’ordinateur de bord (BSI). Dans le pire des cas, cela peut même entraîner une annulation de la garantie de la voiture.

Bref, ce projet de réutilisation d’une ancienne tablette Android est intéressant dans le cadre d’un système d’infodivertissement autonome. On peut imaginer une solution GPS, Waze ou Google Maps, et par ailleurs le contrôle de la musique à bord (via Bluetooth ou prise jack), l’accès à internet, Google Assistant, et ainsi de suite. Cela n’empêche que cela reste une solution personnalisée qui est loin d’être à la portée de tous.

