Les smartphones laissés sur le carreau par la fermeture d’Android Auto

Google a pris la décision d'arrêter la version mobile d'Android Auto. Même s'il existe une alternative basique pour la plupart des smartphones, certains smartphones sont laissés sur le carreau à cause de cette décision.

Comme prévu, l’application Android Auto pour smartphones disparaît, au profit du mode conduite de Google Assistant. Depuis hier, Android Auto n’est d’ailleurs plus disponible, il faut utiliser le mode de conduite Google Assistant. Le problème ? C’est une alternative qui n’est pas disponible pour tout le monde.

Le choix de Google est critiquable

Si vous voulez utiliser un mode voiture sur smartphone… Vous avez désormais choix officiels. Le premier est le mode de conduite Google Assistant, c’est une expérience basique. Et, avec une grosse limitation : alors qu’Android Auto fonctionnait à partir d’Android 6.0, le mode de conduite Assistant Google nécessite Android 9.0 ou une version ultérieure. De plus, votre mobile doit disposer d’un minimum de 4 Go de RAM.

L’autre possibilité de mode dépend de la compatibilité de votre véhicule. En effet, si votre voiture prend en charge Android Auto, vous pourrez en bénéficier sur l’écran du véhicule.

En réalité, la mort d’Android Auto sur smartphones n’est pas une grande perte, puisque l’application avait été lancée alors que peu de véhicules étaient compatibles avec le système d’exploitation. Néanmoins, cette disparition laisse sur le carreau de vieux smartphones Android.

Google améliore d’ailleurs son système d’exploitation pour les voitures, en s’adaptant mieux à tous les types d’écran ou encore en intégrant les réponses intelligentes. Encore mieux, Android Auto arrive à mesurer la qualité de votre câble USB. De plus, Google développe un OS dédié à l’infodivertissement, Android Automotive.

