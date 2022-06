Comme prévu, l'application Android Auto pour smartphones est en train de disparaître, au profit du mode conduite de Google Assistant.

Depuis quelque temps, on voit des fonctionnalités supprimées pour Android Auto pour mobile. Cette application est en fait une réplique d’Android Auto pour les smartphones qui permet d’utiliser les applications GPS, écouter de la musique, de façon adaptée à la conduite. Mais depuis à peine un an, on comprend que Google est en train d’abandonner Android Auto pour smartphones, comme il l’avait confirmé à l’époque.

« Android Auto pour mobile ne sera bientôt plus disponible »

Comme le rapporte 9to5Google, les publications sur Reddit et avis sur le Google Play Store à propos d’Android Auto sur smartphones se multiplient. Ce remue-ménage concerne un message qui s’affiche à l’ouverture de l’application : « Android Auto pour mobile ne sera bientôt plus disponible ». Aucune autre information n’a été communiqué : nous ne savons pas à quelle date le service prendra fin, ni à quelle heure.

Le média anglophone précise que Google avait déjà stoppé l’application pour les smartphones Android 12, qui ne peuvent plus l’installer depuis le Play Store. Désormais, on constate que ce message vaut aussi pour les smartphones sous Android 11 : nous avons pu le vérifier avec un Honor Magic 4 Lite notamment. Android Auto pour mobile est toujours disponible sur le magasin d’applications et peut être lancée et utilisée sans souci, mais ce message s’affiche.

Android Auto pour mobile va disparaître au profit de Google Assistant

9to5Google reprend un communiqué de Google à propos de son application dédiée à la conduite, qui nous explique que « pour les personnes qui utilisent Android Auto dans les véhicules pris en charge, cette expérience ne va pas disparaître ». Cependant, « pour ceux qui utilisent l’expérience sur téléphone (application mobile Android Auto), ils passeront au mode de conduite Google Assistant, notre prochaine évolution de l’expérience de conduite mobile ».

Si aucun remplacement complet n’a été annoncé, le mode conduite de Google Assistant pourrait prendre le relais. Arrivé avec Android 12, il optimise Google Maps et Google Assistant pour la conduite et propose des intégrations multimédias. En réalité, la mort d’Android Auto sur smartphones n’est pas une grande perte, puisque l’application avait été lancée alors que peu de véhicules étaient compatibles avec le système d’exploitation.

Google améliore d’ailleurs son système d’exploitation pour les voitures, en s’adaptant mieux à tous les types d’écran ou encore en intégrant les réponses intelligentes. Encore mieux, Android Auto arrive à mesurer la qualité de votre câble USB.

