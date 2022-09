Grâce à Xiaomi, cette sportive électrique annonce 500 km d’autonomie

Voici la SC-01, une sportive électrique prometteuse, dévoilée par une jeune marque chinoise dans laquelle le géant Xiaomi a investi plusieurs millions de yuans.

Les marques chinoises sont aujourd’hui de plus en plus connues en Europe. On pense bien sûr à MG mais également à Aiways ou encore BYD, Nio et Xpeng, qui commencent aussi leur offensive. Mais il en existe de nombreuses autres, encore méconnues. C’est notamment le cas de Tianjin Gongjiangpai Auto Technology, fondée en 2016 par Feng Xiaotong, en tant que marque d’accessoires tuning.

Un investissement de Xiaomi

Il y a quelques jours, la firme chinoise levait le voile sur sa toute première voiture, sobrement baptisée SC-01, un acronyme qui signifie tout simplement « sport car » comme l’explique le site Car News China qui relaie cette information. Il se pourrait toutefois qu’un autre nom soit choisi en fonction des marchés où elle sera commercialisée. Décrite comme une auto plutôt compacte, elle affiche une longueur de 4,09 mètres pour 1,82 mètre de large et 1,16 seulement de haut. Le tout avec un empattement mesurant 2,50 mètres. Le style est quant à lui anguleux et sportif, alors que le coupé arbore des pries d’air dans le bouclier ainsi que sur les flancs.

Malheureusement, aucune image de l’intérieur n’a pour l’instant été montrée par la marque chinoise. Néanmoins, le site Autohome semble avoir pu accéder à quelques informations et souligne que le poste de conduite ne possède que des commandes physiques. Aucun écran ne devrait donc être présent dans cet habitacle. Ce qui explique probablement le tarif relativement accessible de l’auto, annoncé sous la barre des 300 000 yuans, ce qui équivaut peu ou prou à 43 317 euros environ.

Mais si cette voiture existe, c’est en partie grâce à Xiaomi. Si la firme souhaite se lancer dans la création de sa propre auto, elle est déjà présente dans le capital du jeune constructeur chinois, alors qu’elle aurait investi plusieurs dizaines de millions de Yuans. Par ailleurs, son co-fondateur Liu Dezheng est également à la direction de Tianjin Gongjiangpai Auto Technology.

Une fiche technique prometteuse

Sous sa carrosserie, cette nouvelle SC-01 embarque deux moteurs électriques affichant une puissance totale de 320 kW, soit environ 435 chevaux, tandis que le couple n’a pas été annoncé. Le 0 à 100 km/h est alors réalisé en 3,9 secondes, ce qui est moins rapide qu’une Tesla Model 3 Performance, qui réalise le même exercice en 3,3 secondes seulement. Mais pour le patron de la marque, l’intérêt de sa sportive reste son comportement agile et son prix abordable.

Si la capacité de la batterie n’a pas été communiquée, l’autonomie devrait tourner autour des 500 kilomètres, probablement selon le cycle chinois CLTC plus optimiste que le WLTP européen.

Les commandes pour cette SC-01 ouvriront à partir du 3ème trimestre 2023, tandis que les livraisons débuteront en fin d’année 2024. Un acompte de 199 Yuans, soit environ 29 euros sera demandé pour la réservation. Pour l’heure, rien n’a encore été dit quant à une arrivée en Europe, mais cela ne devrait logiquement pas être pour tout de suite.

