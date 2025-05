La recharge en 5 minutes des voitures électriques arrive bientôt en Europe avec cette innovation

La recharge en 5 minutes des voitures électriques va enfin devenir possible en Europe, quelques mois après la Chine, grâce à ce nouveau connecteur de recharge. Les 1 000 kW sont au programme.

Charge BYD à 1 000 kW, pour illustration

Une recharge de 10 à 80 % en moins de cinq minutes, sur une voiture électrique. Ce qui relevait hier de la pure théorie devient aujourd’hui une perspective réaliste.

Phoenix Contact, spécialiste allemand des solutions de connexion industrielle, présente au salon Power2Drive de Munich une nouvelle génération de connecteurs CCS (Combined Charging System) capables de délivrer jusqu’à 1000 kW de puissance. Une avancée technologique majeure, qui double la limite actuelle du standard CCS2 (500 kW) et fait jeu égal avec le standard MCS réservé aux poids lourds.

Attention, c’est chaud !

Baptisé CHARX connect professional, ce nouveau connecteur CCS repose sur une architecture 1000 V / 1000 A, rendue possible par un système de refroidissement liquide actif à l’intérieur du câble (et non pas autour du câble comme habituellement) et de la prise.

Le défi thermique est de taille : à ces niveaux d’intensité, la moindre surchauffe peut endommager les composants ou ralentir la charge. D’ailleurs, en charge standard, la puissance maximale est annoncée à 800 kW (800 A) contre 1000 kW (1000 A) en mode boost. Pour ce dernier, il ne faut pas que la température du connecteur dépasse les 90° C. Une situation qui nous fait penser à la puissance des processeurs dans les ordinateurs, bridée lorsque la température atteint cette température.

Jusqu’ici, le CCS européen plafonnait à 500 kW en théorie (500 A) même si Ionity vient d’annoncer l’arrivée des bornes 600 kW (600 A). Dans la pratique, rares sont les bornes à dépasser les 400 kW en France.

Une recharge en 5 minutes

À 1 000 kW, la recharge de 10 à 80 % d’une voiture électrique prend environ 5 minutes, contre 10 minutes à 500 kW. Mais attention, encore faut-il que la voiture elle-même soit conçue pour.

On peut citer les Li Auto Mega et les voitures Zeekr (commercialisées en Europe) qui réalisent l’exercice en 10 minutes. BYD s’approche des 5 minutes avec les nouvelles Han L et Tang L en Chine. Mais cela grâce au connecteur GB/T propre à la Chine. Un plein d’électrons aussi rapide qu’un plein d’essence.

CATL, le leader des batteries de voitures électriques, annonce que de nombreux modèles arriveront en 2025 avec une recharge en 5 minutes.

Pour aller plus loin

BYD fait mieux que n’importe quel constructeur avec cette station pour recharger les voitures électriques en 5 minutes

Les premières applications commerciales de cette recharge à 1 000 kW en Europe ne sont pas attendues avant 2026. Le connecteur sera disponible à partir de la fin d’année 2025. Le message est clair : le standard CCS, omniprésent en Europe, n’a pas dit son dernier mot, surtout face à la Chine, qui prend toutefois de l’avance sur la recharge rapide avec des stations 1 000 kW déjà installées pour recharger les voitures de BYD en 5 minutes.