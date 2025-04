Pourquoi la « recharge » des voitures électrique en 3 minutes pourrait bientôt être disponible sur de nombreux modèles

Le géant chinois des batteries, CATL, est en pourparlers avec Nio à qui l’on doit la voiture électrique aux 1 000 km qui se « recharge » en 3 minutes. L’objectif à terme : pouvoir proposer cette « recharge » à un plus grand nombre de constructeurs à travers le monde.

La recharge des voitures électriques était déjà un enjeu important, mais depuis la présentation d’une nouvelle plateforme 1000 V par BYD, avec des voitures capables de récupérer 400 km d’autonomie en 5 minutes grâce à une puissance de charge de 1 000 kW, la course à la vitesse de charge est repartie de plus belle.

L’un des principaux concurrents de BYD dans le domaine des batteries n’a pas encore présenté de solution de charge ultra-rapide. Mais un rapprochement avec Nio, capable de proposer une batterie pleine en 3 minutes, pourrait permettre à CATL d’en bénéficier.

CATL pourrait devenir actionnaire majoritaire de Nio

Selon les informations de Reuters, le spécialiste des batteries CATL pourrait devenir l’actionnaire majoritaire de Nio. Les deux entreprises chinoises sont actuellement en pourparlers pour l’acquisition d’une participation majoritaire.

Cette négociation intervient après l’annonce, en mars, d’un investissement maximal de 342 millions de dollars de la part de CATL dans Nio Power, la filiale en charge des stations d’échange de batteries.

CATL est déjà connue pour proposer dans sa gamme une batterie nommée Choco-SEB (Swapping Electric Blocks), conçue pour être compatible avec les solutions d’échange de batteries. Deux versions sont disponibles : 42 ou 70 kWh, pour un coût de location mensuel maximal de 78 euros en Chine.

L’investissement annoncé en mars concernera principalement le Nio Firefly. Cette prometteuse citadine électrique devrait bel et bien recevoir une batterie Choco-SEB fournie par CATL.

Une relation donnant-donnant

D’un côté, CATL fournit sa batterie Choco-SEB pour la Nio Firefly, mais de l’autre, Nio laisse CATL participer au développement de son réseau d’échange de batteries.

Mais attention, Nio et CATL devront développer un second réseau de remplacement de batteries en 3 minutes, dédié à la Choco-SEB qui équipera la Firefly. Ce réseau existe déjà, puisqu’il est créé par CATL depuis de nombreux mois.

Nio disposerait ainsi de deux réseaux fonctionnant en parallèle : d’abord celui déjà déployé pour les Nio ET5 et EC6, que nous avons pu essayer, comprenant 3 240 stations, principalement en Chine ; puis celui pensé spécifiquement pour la marque Firefly. Ce deuxième réseau pourrait toutefois être bien plus ouvert !

Nio ET5 Touring

Pour rappel, Nio propose un réseau d’échange de batteries dont l’objectif est de réduire au maximum le temps d’arrêt d’une voiture électrique pour la recharge. En arrivant à la station, un robot se charge de retirer la batterie du véhicule pour la remplacer par une batterie déjà chargée. La batterie déposée est alors rechargée et sera réutilisée pour un autre véhicule une fois pleine.

Cela implique que vous n’êtes pas propriétaire de la batterie : vous payez un loyer qui vous donne accès à une batterie dans votre voiture, sans que ce soit nécessairement toujours la même. En Allemagne, le coût de la location d’un pack de 70 kWh s’élève à 179 euros par mois.

Bientôt d’autres marques profitant des stations d’échange

Il existe déjà une dizaine de voitures chinoises devant utiliser cette batterie Choco-SEB. CATL étant un fournisseur de batteries pour plusieurs constructeurs automobiles, il est très probable que cette batterie, pouvant être interchangée rapidement, se retrouve également dans le châssis de voitures européennes.

C’est en multipliant le nombre de véhicules utilisant cette batterie normée que CATL et Nio pourront développer plus facilement un réseau de stations d’échange de batteries. Les clients potentiels seront plus nombreux, ce qui facilitera et motivera les investissements.