Cette voiture de plage électrique intègre un frigo pour mettre les bières au frais

L'entreprise néerlandaise Savage Rivale dévoile la Coastrunner EV, une voiture de plage haut de gamme 100 % électrique. Actuellement au stade de prototype, elle est toutefois déjà disponible à la commande.

Vous ne connaissez pas l’entreprise Savage Rivale ? Rassurez-vous, c’est tout à fait normal. Mais il est très probable que vous entendiez de plus en plus parler de l’entreprise néerlandaise au cours des prochaines années. Le studio de design, notamment derrière l’incroyable Roadyacht GTS équipée d’un V8 Corvette revient à la charge avec une nouvelle création, un peu plus dans l’air du temps cette fois-ci.

Une étonnante voiture de plage

Baptisée Coastrunner EV, cette nouvelle venue prend donc la forme d’une étonnante voiture électrique de plage, à mille lieues de celles que l’on connaît. Rien à voir avec la Moke électrique ou encore la délurée Dartz Freze Froggy Beachstar. Elle n’a absolument rien en commun non plus avec la Citroën ë-Méhari. Bref, cette création est unique en son genre, et cela se voit d’abord par son style moderne, loin des inspiration rétro de certaines marques. Aucun hommage au passé ici, mais des lignes futuristes inspirées des yachts également dessinés par le studio de design. Comme toute bonne voiture de plage qui se respecte, cette Coastrunner EV ne dispose pas de portes et se distingue par un habitacle totalement ouvert.

L’intérieur est également très dépouillé et ne craint évidemment ni les intempéries ni les lavages à grandes eaux. À vrai dire, c’est sans doute le seul point commun entre ce véhicule et les autres autos de ce type. Jusqu’à quatre personnes peuvent alors prendre place à bord de la voiture, qui s’équipe simplement d’un tableau de bord analogique. Si toutes les spécificités du véhicule ne sont pas connues, le constructeur précise que celui-ci est notamment proposé avec un bar de 60 litres afin de réfrigérer les bouteilles de champagne. Rien que ça !

Précisons toutefois que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé et que les pouvoirs publics recommandent son usage avec modération. Rappelons également qu’il ne faut pas conduire en état d’ébriété.

Lancement imminent ?

Sur son site

, la marque nous explique que sa Coastrunner EV est propulsée par un moteur électrique de 50 kW, soit environ 70 chevaux. Si l’entreprise donne peu de détails, Autoweek semble bien renseigné et nous explique que la voiture ne pèse que 800 kilos et que la vitesse maximale est limitée à 120 km/h. Pas l’idéal pour les longs trajets, d’autant plus que la batterie de 20 kWh autorise une autonomie de seulement 180 kilomètres.

L’auto sera donc plus à l’aise sur les côtes huppées du sud de la France que sur les autoroutes. Et justement, celle-ci sera présentée aux clients lors d’évènements privés à Saint-Tropez, Monaco ainsi qu’à Majorque, en Corse, en Sardaigne ainsi qu’à Ibiza.

Savage Rivale précise que les prototypes sont actuellement en cours de tests, mais qu’il est déjà possible de précommander son exemplaire. Pourtant, en octobre 2019, la firme annonçait une commercialisation en Europe au cours de l’année 2020. Des projets sans doute retardés en partie par la crise sanitaire. Selon Autoblog.nl, il faudrait alors compter 36 000 euros hors options pour vous offrir cette Coastrunner EV.

