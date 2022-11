Ce magnifique cabriolet électrique envoie du rêve, mais c’est à peu près tout

La division haut de gamme de Hyundai, Genesis profite du salon de Los Angeles pour lever le voile sur son X Convertible, un superbe concept de cabriolet électrique. Malheureusement, il est très peu probable qu'il soit commercialisé de série en l'état.

Si vous ne connaissez pas Genesis, c’est normal. Le constructeur, qui est en réalité une division haut de gamme de Hyundai comme Lexus l’est avec Toyota n’est pas commercialisé en France. Mais c’est le cas dans certains pays européen. La firme coréenne a récemment lancé son GV60 (cousine des Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5) en début d’année sur le Vieux Continent alors qu’elle vend déjà les GV70 et G80 en Europe. Des modèles très terre à terre, qui n’empêchent pas la marque de vouloir faire rêver ses clients. Et c’est justement ce qu’elle fait avec ce tout nouveau concept dévoilé lors du salon de Los Angeles qui ouvrira ses portes demain.

Une ligne à tomber

Voici donc le tout nouveau X Convertible, un concept de cabriolet électrique ultra-séduisant, qui fait suite à deux autres études de style conçues par Genesis. En avril 2021, la firme levait en effet le voile sur le « X », un coupé haut de gamme qui pourrait alors rivaliser avec la BMW Série 8 s’il voyait le jour au cours des prochaines années. Un an plus tard, ce fut au tour du X Speedium Coupé de se montrer. Il s’agissait alors d’une version retravaillée du concept précédent, chargé d’annoncer la future identité stylistique des prochains modèles de la marque.

C’est donc aujourd’hui un modèle encore plus axé plaisir qui vient compléter ce trio, affichant des lignes qui ne devraient laisser personne indifférent.

À l’avant, nous découvrons un faciès épuré, traversée de bandes lumineuses formant un triangle afin de rappeler la calandre des modèles thermiques. Celles-ci font également office d’optiques, donnant à ce concept-car des airs de vaisseau spatial. De larges prises d’air complètent l’ensemble, offrant un caractère plus sportif à cette face avant futuriste. De profil, les proportions sont harmonieuses, alors que le communiqué de Genesis ne donne aucune indication sur les dimensions exactes de la voiture.

Mais à en croire les premières images, celle-ci semblent plutôt généreuses. À l’arrière enfin, nous découvrons un dessin là encore très minimaliste, avec des deux bandes formant la signature lumineuse du cabriolet. Celui-ci est alors habillé d’une teinte « Crane White« , signifiant « Blanc Grue ». Comme l’explique la marque, cet oiseau représente dans la culture coréenne la noblesse et la sainteté.

Plateforme partagée

Contrairement à de nombreux cabriolets, le Genesis X Convertible a choisi d’opter pour un toit rigide rétractable et non une capote en toile, afin d’assoir son positionnement haut de gamme. Ce dispositif est néanmoins bien plus lourd, au détriment alors de l’autonomie. Mais la marque ne donne pour l’heure pas plus de détails à ce sujet.

Au total, quatre personnes peuvent prendre place dans le concept-car, qui s’offre un poste de conduite futuriste, composé d’un combiné numérique se prolongeant en un écran tactile vertical d’une manière totalement inédite. Genesis ne donne aucun détail sur les technologies embarquées, et se contente de préciser que l’intérieur est habillé de « Giwa Navy« , une teinte inspirée des tuiles des maisons coréennes.

Si le communiqué de la marque premium précise bien que ce concept est électrique, il ne donne en revanche aucune information sur sa fiche technique. Tout juste sait-on en effet qu’il partage son architecture et sa motorisation avec les deux précédentes études de style. Sauf que Genesis n’a pas non plus donné de détails sur la motorisation de ces derniers, qui pourraient reposer sur la plateforme E-GMP du groupe.

Pour rappel, celle-ci équipe déjà les Kia EV6 et autres Hyundai Ioniq 5 et Ioniq 6. Malheureusement, il y a très peu de chances pour que ce X Convertible voit le jour sous la forme d’un véhicule de série, alors que les cabriolets n’ont plus vraiment le vent en poupe. Néanmoins, il n’est pas à exclure qu’il soit produit en petite quantité, ou qu’il serve simplement d’inspiration pour de futurs modèles plus pragmatiques à l’avenir.

