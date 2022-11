Un nouveau SUV électrique arrive sur le marché, mais avec des technologies manquantes

Après des débuts compliquées, la commercialisation du Fisker Ocean semble l'être tout autant. Les premiers modèles seront livrés incomplets aux clients.

La pénurie de semi-conducteurs a donné, et donne toujours même, du fil à retordre aux constructeurs. Si les délais de livraison sont considérablement rallongés en raison de pièces manquantes sur les voitures, certains constructeurs ont fait le choix de livrer quand même leurs modèles, même s’il manque des pièces et si les logiciels sont parfois incomplets.

Tesla a, par exemple, livré des voitures sans port USB, promettant aux clients de les rajouter ultérieurement. Peugeot également, à la fin de la commercialisation de la précédente génération de la 308, livré des voitures sans combiné d’instrumentation numérique, mais avec des compteurs à aiguilles classiques.

La production débutera coûte que coûte

Tesla et Peugeot sont loin d’être les seuls concernés. En effet, Fisker, qui n’a pas encore débuté la commercialisation de son tout premier modèle électrique, a d’ores et déjà précisé que les premiers Ocean seront livrés incomplèts.

L’entreprise d’Henrik Fisker compte bien respecter son plan de bataille et débuter la production de son Ocean, un SUV électrique concurrent du Tesla Model Y, en ce mois de novembre. Les lignes de production de l’usine Magna, à Graz, en Autriche se sont mises en route. De quoi effectuer les premières livraisons en début d’année prochaine.

Un logiciel incomplet

Mais pour respecter cette date, Fisker a dû faire des compromis, puisque l’Ocean n’embarquera pas toutes les fonctionnalités initialement prévues, le logiciel n’étant pas encore complet. Cette histoire n’est d’ailleurs pas sans rappeler celle de Volkswagen au lancement de l’ID.3.

Ainsi, plusieurs systèmes d’aides à la conduite ne seront pas disponibles de suite, mais uniquement après une mise à jour. Parmi les systèmes qui ne seront pas de la partie au moment des livraisons, il y aura la détection des angles morts, le suivi des lignes ou encore l’alerte anti-collision.

Et visiblement, cela n’a pas trop l’air de perturber Henrik Fisker : « Il y a beaucoup de clients qui s’en fichent, donc pourquoi attendre pour lancer le véhicule ? Et vous savez, vous l’aurez peut-être dans trois, six ou neuf mois », a-t-il annoncé.

