Cette adorable petite voiture électrique pourrait être vendue en Europe

La marque Geometry, appartenant au groupe chinois Geely, prépare une inédite citadine électrique baptisée Panda Mini. Comme le Geometry C récemment dévoilé, celle-ci pourrait tout à fait faire la route vers l’Europe dans le futur.

Si vous n’avez encore jamais entendu parler de Geometry, c’est tout à fait normal, rassurez-vous. Mais gardez bien ce nom en tête, car il est très probable que cette jeune marque chinoise, fondée en 2019, revienne souvent dans l’actualité. En effet, alors que les constructeurs asiatiques opèrent une véritable offensive sur le marché européen depuis quelque temps, la firme appartenant au groupe Geely (Volvo, Lotus et Lynk & Co) devrait elle aussi arriver chez nous.

Une citadine au look détonnant

En effet, il y a quelques semaines nous présentions dans nos colonnes le tout nouveau Geometry C, un SUV 100 % électrique qui sera le tout premier modèle de la gamme à être commercialisé en Europe, d’abord en Hongrie, en République tchèque et en Slovaquie via le distributeur Grand Automotive Central Europe. Rival du Tesla Model Y, ce dernier se décline en plusieurs versions avec des batteries de 53 et 75 kWh.

Mais voilà que la firme prépare déjà un autre modèle, au positionnement bien différent. Si pour l’heure, aucune information officielle n’a été révélée à son sujet, c’est le site chinois It Home qui nous donne quelques détails sur celle qui prendrait le nom de Panda Mini.

Une appellation qui laisse peu de place au doute en ce qui concerne la catégorie à laquelle appartiendra cette voiture, qui prend donc la forme d’une toute petite citadine. Affichant une longueur contenue de seulement 3,07 mètres pour 1,52 mètre de large et 1,60 mètre de haut, cette nouvelle arrivante dans la gamme arbore une face avant qui n’est pas sans nous rappeler celle de l’adorable Honda E, lancée en 2019.

Avec sa silhouette toute carrée et ses dimensions, cette Panda Mini pourrait d’ailleurs tout à fait rentrer dans la catégorie des kei cars, ces voitures japonaises devant mesurer moins de 3,40 mètres de long. L’arrière est quant à lui plus conventionnel, avec ses feux carrés et son hayon arborant l’inscription « Geome ».

Rivale de la Dacia Spring

Pour l’heure, aucune photo de l’intérieur n’a encore été montrée, mais le site chinois précise que l’empattement mesure seulement 2,02 mètres, ce qui ne devrait pas laisser beaucoup de place pour les passagers et leurs affaires. Le volume de coffre n’a quant à lui pas été précisé pour l’instant.

Rivale de la Hongguang MINI EV, cette nouvelle citadine chinoise n’a pas encore donné beaucoup de détails sur sa fiche technique, mais on sait toutefois qu’elle embarque un moteur électrique de seulement 30 kW, soit l’équivalent de 41 chevaux environ. Une puissance qui lui permet alors de se rapprocher des 44 chevaux de la Dacia Spring, malgré des dimensions très différentes, cette dernière affichant une longueur de 3,73 mètres.

La nouvelle Panda Mini est également équipée d’une batterie LFP (lithium, fer et phosphate), fournie par Guoxuan Hi-Tech, sans que la marque ne précise pour l’instant sa capacité. Pour rappel, la Hongguang MINI EV laisse le choix entre un accumulateur de 9,2 kWh et 13,8 kWh, lui permettant d’afficher une autonomie allant de 120 à 170 kilomètres selon le cycle NEDC, bien moins strict que notre WLTP actuel.

À titre de comparaison, la batterie de 26,8 kWh de la Dacia Spring lui permet de parcourir jusqu’à 230 kilomètres en une seule charge selon le cycle WLTP européen. Si rien n’a encore été précisé, il n’est pas exclu que la Panda Mini puisse un jour être vendue sur le Vieux Continent, par l’intermédiaire d’importateurs comme c’est le cas pour le SUV Geometry C. Mais il faudra encore prendre son mal en patience.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.