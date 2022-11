Le Drako Dragon, c'est son nom, n'arrivera qu'en 2026, mais sa fiche technique fait déjà froid dans le dos avec des performances époustouflantes à tous les niveaux.

Énième incroyable voiture électrique mais sans lendemain ? Seul l’avenir nous le dira, mais force est de constater que le modèle présenté par Drako, le Dragon, fait déjà très forte impression au vu des chiffres annoncés.

Disons que ce modèle a toutefois beaucoup plus de chance d’aboutir que les nombreuses voitures électriques présentées il y a quelques années de la part d’obscurs constructeurs qui, aujourd’hui, ne donnent plus vraiment de nouvelles. Le Drako Dragon devrait arriver en 2026 et a dans sa ligne de mire les supercars électriques comme la Rimac Nevera ou encore la future Tesla Roadster.

Des chiffres qui donnent le tournis

La fiche technique est impressionnante. Ce modèle est deux fois plus puissant que le plus puissant des Lotus Eletre ou le Tesla Model X Plaid. Avec pas moins de 2 000 ch sous le capot, ce SUV de 2,2 tonnes peut passer de 0 à 100 km/h en 1,9 seconde, parcourir le 0 à 400 mètres départ arrêté en seulement 9 secondes et atteindre une vitesse de pointe de plus de 320 km/h.

La puissance est assez incroyable, celle de recharge aussi. La Dragon peut accepter une puissance de charge allant jusqu’à 500 kW et passer ainsi de 10 à 80 % en 10 minutes. Cela lui octroie 540 km d’autonomie en l’espace de ce laps de temps, puisque le cycle d’homologation EPA américain (plus rigoureux que le WLTP européen) a annoncé que ce modèle peut parcourir jusqu’à 676 km avec une charge.

À l’heure actuelle en Europe, la station de recharge la plus rapide du monde et ouverte au public délivre une puissance maximale de 400 kW. D’ici 2026, les choses auront sans doute changé. Nio, par exemple, travaille à l’implémentation de bornes de charge permettant, justement, de recharger jusqu’à 500 kW.

Une nouvelle plateforme « maison »

Plus haut, nous vous disions que ce modèle avait plus de chance d’aboutir que d’autres. C’est effectivement le cas, puisque le Dragon repose sur le groupe motopropulseur de la Drako GTE (un modèle dérivé de la Fisker Karma et conçu à 25 exemplaires), une berline électrique de 1 200 ch avec quatre moteurs électriques.

La plateforme technologique Drako DriveOS est basée sur une sorte de « super ordinateur » qui gère toutes les caractéristiques de la voiture. Celle-ci a été développée par la start-up elle-même. De l’infodivertissement à la navigation, en passant par la gestion de la batterie et des aides à la conduite, tout est traité en nanosecondes.

Prêt pour embarquer la famille

Le Dragon mesure 5,05 mètres de long, 2,05 mètres de large et 1,60 mètre de haut. La garde au sol varie de 16 à 31 cm selon le mode de conduite. En plus des feux à LED, le Dragon dispose d’optiques supplémentaires installées sur le toit permettant d’améliorer la visibilité dans les conditions de conduite difficiles. Pour réduire son poids et son empreinte carbone, plusieurs éléments de la carrosserie sont fabriqués à partir de fibres naturelles et de plastique recyclé.

À l’intérieur, nous retrouvons de nombreux éléments en cuir et en fibre de carbone. Sur le tableau de bord, Drako a intégré un énorme écran de 17,1 pouces à partir duquel il est possible de gérer l’infodivertissement et tous les modes de conduite. Devant le conducteur, il y a un combiné d’instrumentation numérique aux graphismes configurables, tandis que les quelques commandes physiques du cockpit (clignotants, essuie-glaces, feux…) sont toutes situées sur le volant, un peu à la manière d’une Ferrari.

Est-ce que nous sommes prêts à voir arriver un Drako Dragon sur nos routes ? La réponse est non, puisque le modèle n’arrivera pas avant 2026. Il sera fabriqué aux États-Unis, et la production annuelle paraît ambitieuse, puisque Drako annonce que 5 000 unités sortiront tous les ans de l’usine. Si vous êtes motivé, patient et assez riche, Drako a déjà ouvert la phase de précommande. Le prix n’est pas définitif, mais Drako a indiqué qu’il devrait se situer autour de 280 000 euros.

