Voici comment est fabriquée une voiture électrique

Fisker, le constructeur américain à qui l'on doit le SUV électrique Ocean publie sur YouTube une vidéo accélérée (timelapse) de trois minutes. Celle-ci montre les différentes étapes nécessaires pour la construction d'une voiture électrique.

Si vous êtes curieux et que vous vous intéressez au domaine de l’automobile, et plus particulièrement de la voiture électrique, cette nouvelle vidéo devrait vous plaire. Elle a été réalisée par le constructeur américain Fisker, qui produit l’Ocean, un SUV électrique que nous avons pu découvrir en détail lors du Mondial de l’auto 2022 à Paris.

Cette vidéo accélérée (timelapse en anglais) dure 3 minutes, et montre en détail les différentes étapes. Si les premières sont très robotisées, les dernières étapes font bien plus appel à la main d’œuvre humaine. Soit pour des raisons techniques (certaines zones sont difficilement accessibles par des bras robotisés) soit tout simplement pour des raisons financières : il serait plus cher de faire appel à un robot qu’à un être humain.

À ce propos, Ford annonçait récemment que les voitures électriques nécessitent environ 40 % de main d’œuvre en moins lors de leur création qu’une voiture essence ou diesel. Du fait, notamment, du nombre inférieur de pièces mécaniques.

La Fisker Ocean est fabriquée en Autriche, avec 300 unités prévues pour le premier trimestre 2023, 8 000 au deuxième trimestre, 15 000 au troisième trimestre pour un total de 42 400 unités sur l’année, soit plus de 19 000 voitures produites sur le quatrième trimestre 2023. Si tout va bien, et que le constructeur américain ne connaît pas « l’enfer de production » vécu par Tesla et Elon Musk lors de la sortie de la Tesla Model 3 en 2017.

