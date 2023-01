Quel est le rapport entre une montre et le numéro 2 mondial de la voiture électrique ? Les accidents

Le géant chinois BYD, présent depuis peu en France, est actuellement en train de développer une montre connectée, capable de détecter le taux d'alcool présent dans le sang. Mais ce n'est pas la seule fonctionnalité de cet accessoire, qui pourrait contribuer à sauver des vies et améliorer la sécurité routière.

L’alcool au volant est encore et toujours un véritable fléau, responsable de 30 % des accidents mortels en France selon les chiffres de la Sécurité Routière. Faisant partie des premières causes de mortalité sur les routes avec la vitesse, la consommation de boissons alcoolisée multiplie par 17,8 % le risque d’être responsable d’un accident. Si les pouvoirs publics agissent, avec des campagnes de communication et de lourdes sanctions à l’encontre des contrevenants, allant jusqu’à une suspension de permis dans certains cas, cela n’est pas encore suffisant.

Une nouvelle solution intéressante

Aujourd’hui, c’est une entreprise chinoise de renom qui fait parler d’elle, et pas n’importe laquelle. Il s’agit en effet de BYD, le géant chinois spécialisé dans les batteries et qui développe également sa gamme de modèles électriques, notamment en Europe. Très investie dans le domaine de la santé, puisqu’elle fabrique également des masques chirurgicaux jetables, la firme asiatique travaille actuellement au développement d’une technologie innovante.

Celle-ci prend la forme d’une montre connectée, capable de mesurer le taux d’alcoolémie de la personne qui le porte. Une solution proche de celle proposée par l’entreprise Milo Sensors avec son bracelet Proof. Mais à la différence de ce dernier, la solution de BYD propose des fonctionnalités supplémentaires.

De nombreux paramètres

En effet, et comme le relate le site Yiche, cette montre, dont le brevet a été approuvé par la China National Intellectual Property Administration (CNIPA) est également capable de mesurer les battements du cœur, la température corporelle, le taux d’oxygène dans le sang ou encore la pression sanguine. Pour l’heure, peu de détails ont été révélés sur la manière dont sera analysées ces données.

Il semblerait néanmoins logique que ce soit des capteurs installés sur la montre qui en seraient chargés. À titre d’exemple, le bracelet Proof utilise la transpiration pour détecter le niveau d’alcoolémie du porteur. La montre de BYD devrait fonctionner à la manière d’une Apple Watch, dotée d’un système d’électrocardiogramme (ECG) grâce à des électrodes placées à l’arrière du boitier.

Ce n’est pas la première fois que le constructeur chinois, qui commercialise déjà plusieurs modèles en France et qui était présent au Mondial de l’auto travaille sur sa propre montre connectée. En 2021 déjà, la firme annonçait son projet de lancer une version offrant de nombreuses fonctionnalités, comme le déverrouillage de la voiture ainsi que l’ouverture des vitres et du coffre. Mais depuis, plus aucune nouvelle.

Celle-ci avait alors pour but de remplacer les clés traditionnelles, comme le souhaitent de nombreux constructeurs. C’est notamment le cas de Tesla, qui propose une carte permettant de déverrouiller sa voiture, ou encore de Ford, dont le Mach-E a recours à un code à taper directement sur la porte. Désormais, de nombreuses marques permettent également d’ouvrir leurs véhicules directement via une application pour smartphone.

BYD n’est pas seul

De nombreux chercheurs travaillent également sur le sujet, afin de trouver des moyens de sensibiliser les automobilistes, mais également de les empêcher de prendre le volant s’ils ont consommé trop d’alcool. C’est notamment le cas d’une équipe de scientifiques de l’Université de Pittsburgh, qui développent une solution permettant à un smartphone de détecter le taux d’alcoolémie de son propriétaire.

Un peu plus tôt, en 2017, nous présentions dans nos colonnes, un bracelet connecté baptisé Proof, également capable de mesurer la quantité d’alcool dans le sang de son porteur, en temps réel. Il peut alors envoyer une notification si le taux légal est atteint, directement sur le téléphone du propriétaire.

