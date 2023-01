Votre plaque d’immatriculation va pouvoir remplacer votre carte bancaire : ce que vous pourrez payer avec

L'entreprise française spécialisée dans le paiement Lyf vient de présenter un système de paiement via plaque d'immatriculation dans les parkings. Plus besoin ainsi de passer à la borne ou via un terminal de paiement pour payer son stationnement. Cette solution pourrait s'élargir à d'autres services, comme les péages par exemple.

Si vous êtes habitué à payer régulièrement avec votre téléphone ou via sans contact avec votre carte bancaire, cette nouvelle solution de paiement rapide devrait sans doute vous plaire.

Pour toujours plus de rapidité, la société française Lyf spécialisée dans le paiement vient de dévoiler une solution de paiement directement grâce à la plaque d’immatriculation du véhicule. En effet, vous l’aurez sûrement remarqué si vous utilisez régulièrement votre voiture, mais le paiement via son smartphone depuis la voiture est encore loin d’être une réalité, aussi bien aux péages, qu’aux aires d’autoroutes, en passant par les stations-services ou encore dans les parkings.

Une première expérience dans les parkings

Grâce à un nouveau partenaire, à savoir Parcus, un opérateur de stationnement leader à Strasbourg, Lyf permet de simplifier la vie des clients des parkings grâce à un système de paiement directement via la plaque d’immatriculation. Le client enregistre simplement sa plaque d’immatriculation directement dans l’application Lyf.

Ainsi, à l’entrée du parking, sa plaque est reconnue et la barrière se lève automatiquement. À la sortie, il y a une nouvelle lecture de sa plaque : le paiement est effectué sans qu’aucune action ne soit nécessaire. La barrière s’ouvre et le reçu de paiement est immédiatement disponible au sein de l’application. De quoi éviter de rester coincer devant la barrière avec un terminal de paiement qui, parfois, montre quelques signes de fatigue.

Bientôt pour les stations services et les bornes de recharge ?

L’arrivée de ce type de moyen de paiement permet aussi de voir un peu plus loin. En effet, on imagine bien d’ici quelques années un système similaire sur autoroute par exemple, même si les badges de télépéage offrent déjà ce type de prestation. Néanmoins, cela implique d’avoir un objet supplémentaire prévu dans la voiture.

Lyf propose déjà un système intéressant avec le click & collect et le scan & go dans les boutiques d’autoroute TotalEnergies. Plus tard, Lyf compte « fluidifier et accélérer le passage aux pompes dans les stations essence ». Reste à savoir s’il s’agira du même principe que le paiement via la plaque d’immatriculation.

On imagine également aussi un système similaire sur les bornes de recharge pour les voitures électriques, elles qui ont, pour la plupart, encore du mal à s’équiper de terminal de paiement et nécessitent une multitude de cartes spécifiques en fonction du fournisseur.

