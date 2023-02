Les voitures électriques chinoises ultra-abordables arrivent en Europe, mais attention au prix

Voici la nouvelle DR 1.0 EV, une citadine électrique déjà vendue en Chine sous le nom de Chery eQ1. Déjà commercialisée en Italie, elle pourrait tout à fait arriver en France pour faire de l'ombre à la Dacia Spring. Mais comme la Leapmotor T03 ou la Nikrob EV, leur prix n'est plus leur principal argument...

Alors que les spécialistes craignent de plus en plus une invasion de constructeurs chinois en Europe, c’est au tour d’une toute nouvelle citadine de débuter sa commercialisation chez nous. Il s’agit de la DR 1.0 EV, qui ne vous est probablement pas tout à fait inconnue si vous êtes un lecteur assidu de la rubrique automobile de Frandroid. En effet, cette nouvelle arrivante n’est autre que la version destinée à l’Europe de la Chery eQ1 tout juste restylée en Chine.

Une version légèrement différente

Une nouvelle venue sur le territoire donc, qui rivalisera donc frontalement avec la Dacia Spring, sa concurrente principale en Europe. Car dans l’Empire du Milieu, l’eQ1 a encore plus à faire, face notamment à la nouvelle Geometry Panda Mini et la Baic Jiabao, entre autres. Mais alors, quelle est la différence entre la Chery et cette citadine signée DR Automobiles ? Et bien, à vrai dire, pas grand-chose sur le plan esthétique.

Car le constructeur italien se contente simplement de distribuer les modèles de son partenaire chinois dans son pays. Un peu à la manière de Dartz, qui importe la Wuling Hongguang Mini EV sous la marque Freze et qui l’a donc rebaptisée Nikrob EV. L’eQ1 et la 1.0 EV affichent un style quasiment identique, hormis la calandre qui semble légèrement différente. Comme le précise le site Italy24, la citadine affiche alors une longueur contenue de 3,20 mètres.

Les dimensions sont identiques, à sa cousine chinoise, avec 1,67 mètre de large et 1,55 mètre de haut. L’empattement est quant à lui affiché à 2,15 mètres, ce qui permet d’accueillir jusqu’à quatre personnes à bord, mais sans doute pas sur de trop longues distances non plus. Le volume de coffre peut quant à lui passer de 110 à 630 litres lorsque la banquette arrière est rabattue.

La voiture est équipée d’un écran tactile de 9,7 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, associé à un combiné numérique de 3,5 pouces. Comme le précise le site de l’Argus, la dotation est plutôt complète, puisqu’elle comprend notamment la climatisation manuelle, le chargeur à induction pour smartphone ou encore le frein à main électrique.

Un prix plus élevé

Contrairement à la Chery eQ1 qui se décline en plusieurs versions avec des batteries de 28,8, 29,2 et 40,6 kWh, la DR 1.0 EV se contente d’une seule motorisation. Les clients n’auront donc pas d’autre choix que d’opter pour le moteur de 45 kW, ce qui équivaut à 61 chevaux pour 150 Nm de couple. À titre de comparaison, la version la plus puissante de la Dacia Spring, baptisée Extreme culmine désormais à 65 chevaux, contre 44 jusqu’alors.

La citadine chinoise s’offre également une seule batterie, d’une capacité de 31 kWh, offrant jusqu’à 210 kilomètres d’autonomie selon le cycle WLTP. La Spring oscille de son côté entre 220 et 230 kilomètres, avec son accumulateur de 27,4 kWh. Cette nouvelle DR 1.0 EV peut alors atteindre une vitesse maximale de 120 km/h et réalise le 0 à 50 km/h en cinq secondes. Le 0 à 100 km/h en nécessite quant à lui 17 secondes.

Cette nouvelle arrivante sur le marché européen est compatible avec la charge en courant continu, avec une puissance maximale de 40 kW, contre 30 kW pour la Dacia Spring. Il faut alors compter 35 minutes pour passer de 20 à 80 %, contre 40 minutes pour passer de 15 à 80 % pour sa rivale roumaine. Pour une charge en courant alternatif, la citadine est livrée de série avec un chargeur de 6,6 kW comme le précise le site de la marque.

Si la nouvelle DR 1.0 EV rivalise donc sur le papier avec la Spring, qui connaît un franc succès en France au point de devenir la voiture électrique la plus vendue en 2022, elle affiche un tarif plus élevé. En effet, il faut compter au moins 25 900 euros en Italie, contre 20 800 euros pour la Spring. À comparer avec le prix de départ de la version chinoise : moins de 10 000 euros. La raison est notamment à aller chercher du côté des frais d’importation.

Également concurrente de la Leapmotor T03, cette nouvelle venue sur le Vieux Continent devrait inquiéter certains concurrents, dont Renault ou Smart, alors qu’elle chasse aussi sur les terres de la Twingo E-Tech et du SUV #1.

