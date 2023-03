Volkswagen va lancer un inédit 4X4 électrique à l’américaine… à un prix alléchant

Volkswagen donne de nouvelles informations sur le futur de sa nouvelle marque Scout Motors, spécialisée dans les 4X4 électriques. La première voiture électrique est attendue pour 2026 et prendra la forme d'un SUV électrique dont le prix tournera autour des 40 000 dollars. Son arrivée en Europe n'est cependant pas encore au programme.

Vous le savez probablement, le groupe Volkswagen possède de nombreux constructeurs, comme Audi, Skoda, Seat ou encore Bentley et Lamborghini. Mais connaissez-vous Scout Motors ? Il y a de fortes chances que non, et c’est tout à fait normal. Pourtant, cette marque a bien existé entre les années 1960 et 1980 aux États-Unis, avant de tomber dans l’oubli. L’image de une est un Scout II de 1972. Aujourd’hui, la firme allemande souhaite donc la faire revivre, afin de rivaliser avec Rivian ou encore General Motors.

Un inédit SUV électrique

En juillet dernier, le constructeur levait le voile sur un teaser annonçant non pas un mais deux véhicules, sous la forme de croquis. L’occasion d’entrevoir leur silhouette, prenant la forme d’un pick-up et d’un SUV, ce qui n’est pas sans nous rappeler les Rivian R1T et R1S. Une photo, montrant l’un des deux véhicules dans la pénombre, avait également été publiée, alors que la firme n’a pas donné d’informations supplémentaires sur ses deux premiers modèles.

Mais voilà que l’on commence enfin à en savoir un tout petit peu plus à leur sujet. En effet, Scout Motor vient de publier un communiqué de presse donnant quelques informations sur le premier véhicule qui sera produit. Des débuts prévus pour 2026, au sein d’une toute nouvelle usine qui sera implantée en Caroline du Sud. Les travaux devraient débuter au cours des prochains mois, probablement cet été.

Interrogé par le site TechCrunch, le PDG de Scout Motors, Scott Keogh a déclaré que le premier véhicule produit par le constructeur serait un « véhicule utilitaire robuste » ou RUV (rugged utility vehicle) selon ses termes. Très rapidement, ce sera au tour du pick-up de voir le jour, alors qu’il devrait rivaliser frontalement avec les Ford F-150 Lightning et autres GMC Hummer, sans parler bien sûr du Tesla Cybertruck, prévu pour cet été.

Ce nouveau SUV électrique, qui reposera sur une nouvelle plateforme, devrait afficher un prix situé autour des 40 000 dollars (environ 37 555 euros hors taxes). Le pick-up sera quant à lui un tout petit peu plus cher, sans que le patron de la marque ne donne de détails à son sujet. Il faudra encore patienter un peu avant d’en savoir plus, tandis que le site Green Car Reports annonce que les deux véhicules ne seront dévoilés qu’en 2024. La production ne devrait quant à elle pas démarrer avant 2026.

Un lourd investissement

Afin d’assurer la production de ses futurs véhicules, Scout Motors annonce un investissement de deux milliards de dollars pour son usine située près de Columbia. Ainsi, selon les prévisions, ce ne sont pas moins de 200 000 véhicules qui devraient être produits chaque année lorsque le site aura atteint sa cadence maximale. Le communiqué de l’entreprise annonce également la création de 4 000 emplois à plein temps grâce à ces nouvelles chaînes de production.

Comme l’explique Automotive News, cette usine sera entièrement dédiée à la jeune marque, annoncée par Volkswagen dans un communiqué datant de mai dernier. Ainsi, aucun modèle des autres constructeurs de la firme basée à Wolfsburg ne sera produit là-bas. En effet, Scout est une entité tout à fait à part du reste de l’entreprise, sous forme de filiale, qui ne devrait être commercialisée qu’aux États-Unis.

C’est en 2020 que l’entreprise allemande a pu récupérer les droits d’utilisation de la marque, après avoir racheté Navistar International. Il s’agit pour mémoire d’une entreprise américaine spécialisée dans la construction de semi-remorques. Ainsi, il n’est pas non plus exclu que le groupe Volkswagen, via Scout, décide également de lancer un camion électrique afin de rivaliser avec le Tesla Semi.

Reste désormais à savoir si le jeune constructeur fera également le voyage jusqu’en Europe, ce qui n’est pas à exclure. On sait par exemple que General Motors envisage de le faire avec ses véhicules électriques dans un futur plus ou moins proche. De quoi tenter de mettre à mal les marques chinoises qui arrivent également en nombre sur le Vieux Continent.

