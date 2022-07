Qui est Scout, la nouvelle marque de Volkswagen dédiée aux SUV et pickup électriques ?

Chez Volkswagen, le patron de la branche américaine du groupe vient de prendre la tête de Scout, la nouvelle marque du constructeur allemand spécialisé dans les SUV robustes (rugged) et pickup électriques. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Scout : ce nom vous dit peut-être quelque chose si vous suivez l’actualité automobile depuis plusieurs décennies. En effet, la marque était déjà présente aux États-Unis, des années 60 aux années 80 avec le mythique Scout du constructeur International Harvester. Et c’est justement cette marque que va relancer Volkswagen, d’abord aux États-Unis, afin de venir concurrencer Rivian (avec ses R1T et R1S) ou encore GM (avec son Hummer EV) avec des véhicules 100 % électriques. Et le teasing vient de commencer.

Dans une vidéo publiée il y a quelques jours par Volkswagen, on aperçoit un Scout II original, avec son gros moteur thermique de 5,6 litres de cylindrées, ses 150 chevaux de puissance et 360 newtons-mètres de couple. Le 4×4 s’adonne à quelques franchissements autour du siège social du groupe allemand. Si l’on croise les photos de l’ancien Scout II et des croquis publiés par Volkswagen il y a quelques mois, on imagine sans trop de mal que les futurs véhicules électriques de la marque reprendront de nombreux éléments de design du Scout des années 70.

Les deux premiers modèles sont attendus pour 2026, aux États-Unis. Il s’agira donc d’un SUV robuste (rugged SUV), accompagné de sa variante pick up. Le premier pourrait venir faire beaucoup d’ombre à Jeep alors que le second pourrait quant à lui venir concurrencer frontalement Tesla avec son Cybertruck et les autres constructeurs américains qui ont déjà commercialisé ce genre de véhicules à l’image de Rivian et GM.

Une pointure pour diriger Scout

La semaine dernière, une autre nouvelle nous est venue d’outre-Atlantique : le patron du groupe Volkswagen américain, Scott Keogh, a quitté ses fonctions pour se consacrer au développement de la marque Scout. Une information qui traduit l’importance de cette marque pour le groupe allemand, qui en profite au passage pour créer une entreprise dédiée, sous forme de filiale, pour ne pas simplement la cantonner à une simple gamme.

Précisons d’ailleurs que Volkswagen a tout récemment récupéré les droits d’utilisation de la marque Scout et plus précisément en 2020, lors du rachat de Navistar International, un constructeur américain de semi-remorques. De quoi venir aussi concurrencer Tesla et son Semi ?

Selon le Wall Street Journal, la marque Scout prévoirait de produire 250 000 SUV et pick-up par an. C’est beaucoup, à comparer à titre d’exemple au petit million de véhicules électriques produit par an par Tesla ou aux 8,6 millions de véhicules (toutes motorisations et segments confondus) par Volkswagen en 2021 dans le monde.

Volkswagen espère que la nouvelle marque Scout permettra au groupe allemand de venir prendre des parts de marché supplémentaires aux États-Unis sur ces deux segments très prisés des Américains. Si Volkswagen vend beaucoup de voitures dans le monde, c’est moins le cas aux États-Unis avec moins de 5 % de parts de marché, mais avec toutefois 8 % de parts de marché sur le domaine du 100 % électrique, juste derrière Tesla.

Il ne reste maintenant plus qu’à patienter que Scout dévoile ses deux premières voitures électriques et Volkswagen devrait continuer à faire du teasing d’ici à 2026. On se demande également si la marque sera importée en Europe, ce qui est probable puisque les frontières géographiques dans l’industrie automobile sont de plus en plus invisibles avec de nombreuses marques et modèles qui ne se cantonnent plus à leur marché d’origine. On espère simplement que ces deux véhicules seront moins gourmands en électrons que le Hummer EV.

