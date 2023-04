Le plus redoutable adversaire de Tesla met fin au règne de 15 ans de Volkswagen en Chine

Sommaire 1431281 Commentaires

La montée en puissance des marques chinoises, associée à l'adoption croissante des voitures électriques, met les constructeurs traditionnels à rude épreuve. Preuve à l'appui : BYD vient de passer devant Volkswagen en Chine.

En Chine, les constructeurs automobiles se livrent une guerre sans merci pour conquérir des parts de marché, ce qui remet en question la viabilité de certains groupes historiques occidentaux. Dans ce contexte, BYD est devenu le constructeur automobile le plus gros en Chine durant le premier trimestre, selon les données de Bloomberg, détrônant ainsi Volkswagen, qui était le leader incontesté du marché depuis 15 ans.

L’ascension de BYD est très rapide

La part de marché de BYD a atteint 10,4 %, tandis que celle de Volkswagen est tombée à 10,1 %, un chiffre bien en deçà de son maximum de 16,6 % en 2014. Pour s’apercevoir de l’ascension de BYD : il y a deux ans, la part de marché de BYD n’était que de 2 %, mais elle est désormais la marque la plus vendue en Chine. Rien que sur le marché chinois, BYD pourrait ainsi vendre près de 3,7 millions de voitures d’ici la fin de l’année.

La voiture électrique et sa technologie sont au cœur de cette réussite. BYD ne vend que des véhicules 100 % électriques ou hybrides rechargeables. En 2021, plus de 3,5 millions de véhicules de ce type ont été vendus en Chine, un chiffre qui devrait atteindre 6,5 millions en 2022.

Du 100 % électriques ou de l’hybride rechargeable

Volkswagen a vendu environ 25 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables au premier trimestre 2023, tandis que BYD en a vendu 441 000, dont seulement 126 étaient à essence. Volkswagen n’est pas le seul à subir des baisses de ventes, les constructeurs traditionnels, tels que Toyota et Honda, peinent également à s’adapter aux nouvelles exigences du marché et voient leurs ventes diminuer.

BYD séduit le public chinois en proposant des voitures électriques ou hybrides rechargeables, hautement technologiques et à un prix nettement inférieur à celui des groupes européens, japonais ou américains. L’entreprise a également inondé le marché de nouveaux modèles en très peu de temps, présentant sept nouveautés lors du seul Salon de l’auto de Shanghai.

BYD bénéficie d’une intégration verticale poussée

En Europe, la stratégie de BYD est similaire, proposant des voitures électriques avec une autonomie dans la moyenne du marché, beaucoup de technologie et un prix inférieur à ses rivales. Le contrôle que l’entreprise sur une grande partie des phases de production de la voiture électrique lui permet d’être agile et de réduire ses coûts, la distingant de ses concurrents. En effet, BYD conçoit, développe et produit en interne des éléments clés tels que les batteries, les semi-conducteurs, les pompes à chaleur et les logiciels.

Pour maintenir sa présence et sa position sur le marché, Toyota collabore déjà avec BYD pour lancer de nouvelles voitures électriques en Chine. Les derniers modèles de Toyota tirent parti des batteries de BYD et de ses logiciels, ce qui témoigne de l’impact de la firme chinoise sur le secteur automobile.

Il est ardu de prévoir l’influence d’un groupe tel que BYD sur le marché automobile européen dans les 5, 10 ou 15 prochaines années. BYD n’est pas le seul acteur chinois ambitieux dans ce domaine, on compte également des entreprises comme NIO, Geely (qui détient Volvo, Polestar, etc.), SAIC (propriétaire de MG), Great Wall et XPeng. L’évolution future du marché automobile pourrait être grandement impactée par ces entreprises chinoises en pleine croissance, qui cherchent à étendre leur présence et à rivaliser avec les marques établies.

