Une Peugeot e-3008 ? Non, la concurrente de la Tesla Model Y signée par son plus grand concurrent

BYD, le numéro deux mondial de la voiture derrière Tesla, vient de dévoiler lors du salon de l'auto de Shanghai son nouveau modèle : le BYD Song L. Celui-ci aura la lourde tâche de venir faire la course avec la Tesla Model Y, la voiture électrique la plus vendue au monde actuellement.

Vous ne connaissez pas encore BYD ? Préparez-vous, car vous allez entendre beaucoup parler de ce constructeur chinois de voitures électriques et hybrides rechargeables. C’est le numéro deux mondial de la voiture électrique, juste derrière Tesla et devant Volkswagen. L’entreprise chinoise prévoit de commercialiser cinq voitures électriques en Europe dans les mois à venir : les BYD Tang, Han, Atto 3, Seal et Dolphin. Ce matin, elle a levé le voile sur la BYD Seagull, une voiture électrique ultra-abordable, qui pourrait bien faire de l’ombre à la Dacia Spring si elle était un jour commercialisée en Europe.

BYD Song L : la future concurrente de la Tesla Model Y

Profitant de l’ouverture du salon automobile de Shanghai, BYD a également officialisé la future Song L, une voiture électrique au format SUV coupé, pour venir chasser sur les terres de la Tesla Model Y. Pour le moment à l’état de concept, cette voiture électrique devrait être commercialisée au courant de l’année 2023 en Chine. On imagine qu’elle fera son arrivée en Europe quelques mois plus tard.

En termes de design, comme on peut le voir sur Weibo, la BYD Song L ne reprend pas du tout les lignes esthétiques des autres voitures de la gamme BYD. À l’avant, les optiques intègrent des griffes en LED et nous font totalement penser à une Peugeot e-3008 qui n’a pas encore été dévoilée. L’arrière de la voiture est ultra-sportif, avec un pavillon fuyant et un spoiler électrique (comme sur l’ancienne Tesla Model X) qui peut se lever ou s’abaisser en fonction de la vitesse.

Pourquoi elle décevra forcément un peu

Mais la BYD Song L ne devrait pas voler la vedette à la Tesla Model Y. Pourquoi ? Tout simplement à cause de sa plateforme vieillissante. En effet, elle intègrera la même e-plateforme 3.0 que les voitures électriques de la gamme existante. Ce qui signifie des batteries LFP à la densité énergétique moins importantes que les NMA et NMC utilisées par les autres constructeurs premium et notamment Tesla. En d’autres termes, l’autonomie ne devrait pas être son principal point fort.

Mais ce qui signifie aussi une vitesse de recharge qui devrait être plus faible, puisque la BYD Seal, qui est la voiture de la marque qui se recharge le plus vite, nécessite 26 minutes pour passer de 30 à 80 %. Les Tesla réclament environ 25 à 30 minutes selon les modèles pour passer de 10 à 80 %. Sur un 30 à 80 %, il faut plutôt tabler sur moins de 20 minutes. Et il y a aucune chance pour que BYD passe sur une architecture 800 volts pour la Song L afin de booster sa vitesse de recharge.

Prix et disponibilité

Les premières rumeurs indiquent un tarif démarrant à environ 300 000 yuans (environ 39 700 euros) pour la Chine. Tout en sachant que la Tesla Model Y démarre actuellement à 261 900 yuans (environ 34 685 euros) en Chine. Il faudra encore patienter avant d’en savoir plus sur les caractéristiques techniques de cette voiture électrique.

