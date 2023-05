Pourquoi la Corse est la région de France qui compte le plus de voitures électriques

Avec des ventes en hausse de 47 %, les voitures électriques ont le vent en poupe en Corse. À tel point que c'est le département qui compte le plus de voitures électriques par nombre d'habitants. Un chiffre étonnant, alors que la région reste assez pauvre en bornes de recharge par rapport au reste de la France. Mais il y a tout de même plusieurs explications à cette tendance.

Les ventes de voitures électriques ne cessent de progresser en France, tandis que leur part de marché atteignait les 13,3 % en 2022 selon la PFA. Un chiffre en nette hausse par rapport à 2021 (9,8 %) qui a permis à cette motorisation de dépasser les immatriculations de modèles diesel en fin d’année dernière. Le classement était dominé par la Dacia Spring au mois de décembre, suivie par la Tesla Model 3 et la Renault Mégane E-Tech.

La Corse, addict à l’électrique

Si cette tendance est évidemment globale et concerne l’ensemble du territoire, toutes les régions ne sont cependant pas forcément logées à la même enseigne. Certaines semblent bien plus réceptives à cette nouvelle alternative que d’autres. Et parfois, ce sont celles auxquelles on s’attend le moins, comme le révèle un article émanant du Point. Le magazine nous explique que la Corse fait partie de ces territoires qui croient particulièrement à l’électrique.

En effet, sur l’Île de Beauté, les ventes de voitures zéro-émission (à l’échappement seulement) étaient en hausse de 47 % sur l’ensemble de l’année 2022. Un chiffre très élevé, quand la moyenne nationale n’était que de 26 % sur la même période. Cette tendance est évidemment constatée par les concessionnaires sur place, puisqu’un revendeur Peugeot interrogé par les journalistes expliquent que l’électrique constitue 20 % de ses ventes.

Jusqu’alors un peu à la traîne, la Corse a donc su rattraper son retard et ne fait pas les choses à moitié. En effet, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique, la région comptait environ 5 500 voitures électrique, soit 16 pour 1 000 habitants en 2022. À titre de comparaison, la moyenne nationale n’est que de 9 véhicules « propres » pour le même nombre de personnes. Une grande différence qui fait de l’île le leader, devant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec 12 autos électriques.

Mais qu’est ce qui explique cet engouement pour les véhicules électrifiés sur ce tout petit territoire ? À vrai dire, il y a plusieurs raisons. La première est à chercher du côté du prix du carburant. En effet, celui-ci est plus élevé de ce côté de la Méditerranée qu’en métropole. Selon l’Autorité de la concurrence, le sans-plomb 95 coûte 5,3 % plus cher, contre 6,7 % pour le gazole. D’autant plus qu’il a déjà été prouvé que rouler en électrique était plus économique.

Plusieurs raisons

Or, on sait que la voiture est indispensable pour se déplacer sur les routes vallonnées et parfois isolées de la Corse, tandis que les transports en commun sont assez peu développés. Cependant, ce n’est pas la seule raison qui explique l’essor soudain de l’électrique sur ce territoire. Selon Le Point, il faut également jeter un œil du côté des agences de location, qui ont récemment renouvelé leur flotte et mis de côté les modèles thermiques.

En effet, toujours selon les journalistes, 2 390 voitures ont été immatriculées en Corse en 2022. Et parmi elles, pas moins d’un millier était à destination d’agences. Chez Hertz par exemple, les véhicules électriques représentent actuellement plus de 40 % de la flotte proposée aux clients. De quoi également rattraper le retard du territoire, qui faisait partie des régions les moins dotées en véhicules de location.

Pourtant, l’île n’est pas forcément un très bon élève en ce qui concerne la recharge, un point important qui peut causer des inquiétudes auprès des automobilistes. En effet, selon le dernier rapport de l’Avere-France, la Corse ne comptait que 321 stations à la fin du mois d’avril. Ce qui correspond à 653 bornes de charge au total. À titre de comparaison, l’Île-de-France compte 4 827 stations et 18 667 prises.

Cependant, et alors que le pays a enfin atteint l’objectif des 100 000 bornes annoncé par le gouvernement en 2020, la région méditerranéenne rattrape son retard. De nombreux investissements sont réalisés actuellement, afin que l’île parviennent à proposer 700 nouvelles prises au cours de l’année 2023.

