Zeekr 001, la voiture électrique aux 1 000 kilomètres d’autonomie devient (presque) réalité

C'est officiel, la firme chinoise Zeekr débute enfin les livraisons de sa berline électrique affichant une autonomie de 1 000 kilomètres. D'abord vendue en Chine, la 001 sera ensuite commercialisée en Europe avec des chiffres moins impressionnants.

Outre Volvo, Lotus ou encore Lynk & Co, le groupe chinois Geely possède une autre marque moins connue, mais qui va bientôt prendre d’assaut l’Europe. Il s’agit de Zeekr, qui a déjà officialisé pas moins de trois modèles dans sa gamme et qui prépare son offensive.

Une autonomie incroyable

La firme a dévoilé l’an dernier sa 001, une rivale de la Tesla Model 3, qui vient étoffer la gamme aux côtés de la Zeekr 009, qui prend la forme d’un grand van électrique, pour l’heure uniquement réservé au marché chinois. Ce qui ne sera pas le cas de la berline, qui prévoit quant à elle de venir jusqu’en Europe.

Une arrivée prévue dans le courant de l’année, aux Pays-Bas et en Suède, au cours du quatrième trimestre. En revanche, les clients de l’Empire du Milieu commencent d’ores et déjà à être servis. Sur sa page Weibo, l’équivalent chinois de Facebook, Zeekr annonce officiellement le démarrage des livraisons de la berline.

Enfin, plutôt d’une version en particulier. Et pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agit de la plus haut de gamme, celle qui promet de pouvoir parcourir 1 034 kilomètres en une seule charge. Celle-ci est en effet équipée d’une batterie fournie par le géant chinois CATL, qui commence à s’implanter en Europe. Elle porte le nom de Qilin CTP 3.0 et adopte la technologie cell-to-pack, ce qui signifie que les cellules sont intégrées au châssis.

Celle-ci revendique une autonomie record sur le marché grâce à sa batterie de 140 kWh, ce qui lui permet de se rapprocher de Nio avec sa batterie semi-solide de 150 kWh prévue pour cet été. Mais attention tout de même à ce chiffre très alléchant, car il s’entend selon le cycle chinois CLTC, bien plus optimiste que notre WLTP européen. Ainsi, la Zeekr 001 devrait plutôt être homologuée autour de 900 kilomètres lorsqu’elle fera son arrivée chez nous.

Moins chère qu’une Model 3

La nouvelle Zeekr 001 se déclinera également en d’autres versions avec des batteries plus petites et une autonomie de 741 kilomètres CLTC, ce qui équivaut environ à 600 kilomètres selon le cycle WLTP. Un chiffre plus élevé que la plupart des voitures actuellement vendues sur le marché.

D’autant plus que la berline se veut plutôt abordable, comme le révèle le site It Home. Ce dernier annonce en effet un prix de 300 000 yuans, ce qui équivaut à 39 000 selon le taux de change actuel. Un tarif qui pourrait logiquement être revu à la hausse lors de son lancement en Europe. La version offrant la plus grande autonomie démarre à 403 000 yuans, soit 53 061 euros.

Le constructeur ne compte pas s’arrêter là, puisqu’il a également levé le voile sur sa Zeekr X, qui hérite de la plateforme SEA de la Smart #1. Celle-ci sera lancée en Europe afin de concurrencer la Volkswagen ID.3 et la future BYD Seagull. La firme prévoit de lancer deux nouveautés par an jusqu’en 2025 sur le Vieux Continent.

