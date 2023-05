L’Hypercar Rimac Nevera reflète tout le potentiel sportif de la voiture électrique

Rimac, l'entreprise croate spécialisée dans les véhicules électriques, a créé l'hypercar Rimac Nevera. Cette voiture de sport de 2,2 millions de dollars, dotée de 1 914 chevaux et d'une vitesse de pointe de 412 km/h, n'est pas seulement une belle machine, elle est aussi une force à laquelle il faut compter. D'autant plus qu'elle vient d'établir non pas un, ni deux, mais 23 records du monde en une seule journée !

Rimac Nevera illustre parfaitement le potentiel futur de l’électrification des véhicules. Les records sont impressionnants, mais ce qui est peut-être encore plus impressionnant, c’est la vitesse à laquelle le paysage de l’automobile évolue. Il y a à peine dix ans, une voiture électrique atteignant 400 km/h semblait une idée de science-fiction. Aujourd’hui, non seulement c’est une réalité, mais cela se fait avec une performance et une efficacité qui défient l’entendement.

« Aujourd’hui, avec la Nevera, nous avons utilisé le plein potentiel de la technologie électrique pour créer une hypercar qui élève encore la barre, non seulement en termes de performances, mais aussi de manière inédite en matière de technologie de pointe et de capacités de conduite de haute performance. »

Quoi qu’il en soit, la Ferrari ou la Lambo électrique ont de quoi se faire du souci. Les géants italien et allemand ont peut-être la réputation et la tradition, mais la Rimac Nevera a prouvé qu’elle avait la performance et l’innovation pour établir des records du monde. Et avec 23 records du monde en une seule journée, il est clair que la concurrence ne fait que commencer.

Puissance : 1914 ch (1408 kW)

Couple : 2360 Nm

Accélération (0-100 km/h) : 1,85 seconde

Vitesse de pointe : 412 km/h

Autonomie : environ 547 km (selon WLTP)

Capacité de la batterie : 120 kWh

Conduite : traction intégrale, 1 moteur par roue

23 records en une journée

La Rimac Nevera n’a pas simplement fait tomber quelques records de performance standard — elle a réécrit littéralement le livre des records. Tout d’abord, en ce qui concerne l’accélération, la Nevera a réussi à passer de 0 à 100 km/h en un temps inimaginable de 1,81 seconde, mettant à l’ombre tout ce qui était considéré comme rapide auparavant. Pour vous donner une perspective, cela signifie qu’avant même que vous ayez eu le temps de dire Rimac Nevera, la voiture serait déjà à 100 km/h. C’est une accélération qui n’est pas seulement rapide, elle est carrément effrayante !

Le deuxième record abattu était tout aussi impressionnant. La Nevera a réussi à atteindre la vitesse phénoménale de 400 km/h en seulement 21,31 secondes. Et, comme si cela ne suffisait pas, elle s’est arrêtée en 29,93 secondes dans une manœuvre de « 0-400-0 km/h ».

Le dernier de ces trois records de performance était sur le quart de mile (ou 400 mètres). Dans cette discipline, la Nevera a battu tous les records précédents en réussissant un temps de 8,62 secondes. C’est à peine plus de temps qu’il vous faut pour attacher votre ceinture de sécurité.

Rimac promet un temps de recharge particulièrement court : sur un chargeur de 500 kW, la batterie de 120 kWh peut être rechargée à 80 % en seulement 19 minutes. À titre de comparaison, une Tesla Model S Plaid met environ 15 minutes pour recharger à 80 % sur un Supercharger V3 de 250 kW.

N’oublions pas non plus que la Rimac Nevera n’est pas simplement une voiture de sport, mais une hypercar d’une valeur de 2,2 millions de dollars, portée par un impressionnant 1 914 chevaux. Cela propulse cette merveille d’ingénierie à des vitesses de pointe de 412 km/h. Pour mettre cela en perspective, c’est plus rapide que beaucoup d’avions de chasse en vol de croisière.

Ce n’est pas la seule supercar électrique. Dans la galaxie des supercars électriques, il y a la Pininfarina Battista, la Lotus Evija, ou encore la tant désirée Tesla Roadster qui commence à sérieusement se faire attendre.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).