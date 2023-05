La nouvelle Tesla Model Y se recharge ultra rapidement… grâce à son plus grand concurrent

Tesla vient de lancer en Allemagne la production de la tant attendue Model Y Propulsion européenne. Les premières livraisons rapportent une vitesse de recharge ultrarapide, bien plus que n'importe quelle Tesla. Et tout cela grâce à son plus grand concurrent, BYD.

La Tesla Model Y est la voiture électrique la plus vendue au monde. Sa variante Propulsion (produite en Chine, à Shanghai) est dotée du meilleur rapport qualité / prix du marché pour un SUV électrique, au coudes à coudes avec la nouvelle Volvo XC40 Recharge. Mais, cette situation ne devrait pas durer et la voiture électrique américaine devrait reprendre l’ascendant. Et tout celà, grâce à son plus grand concurrent, BYD, numéro 2 mondial de la voiture électrique, qui a commencé à lui fournir des batteries.

Une batterie par le plus grand concurrent de Tesla

Comme on peut le lire sur le forum allemand TTF, un premier client a reçu la nouvelle Tesla Model Y Propulsion produite en Allemagne, dans la Gigafactory de Berlin. Sa particularité ? L’intégration d’une toute nouvelle batterie LFP, non plus fabriquée par CATL, mais par le géant BYD. Au programme : une vitesse de recharge vraiment très rapide. Les premiers retours clients annoncent 16 minutes pour passer de 21 à 81 % de batterie et 23 minutes pour atteindre les 90 %. Mais, probablement moins de 20 minutes pour réaliser le 10 à 80 %. Et tout ça, avec une puissance de charge limitée à « seulement » 170 kW et une architecture 400 volts.

À titre de comparaison, la voiture électrique qui se recharge le plus rapidement, la Hyundai Ioniq 6, met 18 minutes pour passer de 10 à 80 %, grâce à son architecture 800 volts et une puissance de recharge maximale qui dépasse les 230 kW. Jusqu’à présent, les Tesla mettaient environ 25 à 30 minutes pour passer de 10 à 80 % et approximativement 30 minutes pour passer de 20 à 90 %.

Une recharge ultra-rapide, sans puissance démentielle

Dans la pratique, cette nouvelle batterie représente un gain de 5 à 10 minutes lors d’une pause de recharge. Cela peut paraître négligeable, mais c’est un avantage toujours bon à prendre lors des longs trajets.

Puisque Tesla a réussi cet exploit sans augmenter la puissance de recharge, l’explication tient en trois mots : courbe de recharge. La courbe de recharge est un élément extrêmement important à maîtriser pour les constructeurs, qui permet d’optimiser au mieux la vitesse de recharge. Et comme on peut le voir sur les données partagées par un client sur le forum, la puissance de recharge maximale de 170 kW est maintenue bien plus longtemps, jusqu’à environ 50 % de la capacité de la batterie, contre environ 20 % sur la version CATL.

En d’autres termes : parfois, cela ne sert à rien d’avoir une puissance de recharge élevée. Il faut surtout réussir à tenir la vitesse de recharge la plus élevée pendant le plus longtemps possible. C’est ce qu’on appelle la courbe de recharge, qui reflète la puissance moyenne de recharge, généralement entre 10 et 80 %.

Les livraisons en pause pour le moment

Mais comme l’indique le site allemand spécialisé Tesla Mag, il semblerait que les livraisons de ces nouvelles Tesla Model Y Propulsion produites en Allemagne ait été temporairement interrompues. En cause, un problème administratif avec l’homologation de la voiture électrique qui utiliserait également un tout nouveau moteur.

La nouvelle batterie de la Model Y Propulsion allemande est légèrement plus petite que la version chinoise (60 kWh contre 62 KWh). On peut donc s’attendre à une légère diminution de l’autonomie, puisque les rumeurs annonçaient 440 km contre 455 km avec la version chinoise. Mais cette nouvelle Model Y intègre une autre nouveauté : la fabrication en trois grandes parties, grâce à la Giga Press, qui est censé réduire le coût de fabrication de la voiture ainsi que sa consommation d’énergie.

Ces nouvelles Tesla Model Y Propulsion produites à Berlin devraient bientôt être vendues en France. Ce qui devrait, au passage, résoudre la problématique du bonus écologique qui sera réservé aux voitures électriques européennes d’ici la fin de l’année.

Profitons-en pour rappeler que Tesla prépare la Model 3 restylée d’ici la fin de l’année, et la Model Y restylée pour l’année prochaine. Les rumeurs l’annoncent plus puissante et moins chère.

