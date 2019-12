Dites coucou à YoYo, cette voiture électrique imprimée en 3D à moins de 6000 euros

Une jeune pousse répondant au nom de XEV s’est lancée il y a trois ans déjà dans un ambitieux projet de voiture électrique : imprimée en 3D, la YoYo, de son nom, ressemble à s’y méprendre à une citadine Smart. Une campagne de financement participatif a été ouverte pour lancer le modèle en production en 2020.

Non, la biplace électrique YoYo ne résulte pas d’un projet secondaire initié par les équipes de Smart. Car son design rejoint sensiblement celui du véhicule citadin de Daimler. À quelques différences près. La grande particularité de ce modèle zéro émission imaginé par la start-up XEB réside dans son processus de fabrication : en 3 D. Une méthode que les instigateurs du projet n’hésitent pas à mettre en avant sur Kickstarter.

Objectif 500 000 euros

Car oui, la YoYo bénéficie aujourd’hui d’une campagne de financement participatif initiée le 8 décembre 2019. Objectif : 500 000 euros. Avec 43 901 euros actuellement récoltés auprès de seize contributeurs, l’entreprise a encore du chemin à faire. L’échéance fixée dans cinquante-cinq jours leur laisse cependant une certaine marge de manœuvre. L’idée étant de débuter la production en août 2020.

Longue de 2,5 mètres et large de 1,5 mètre, la YoYo — dont le nom plairait de toute évidence à Jesse Pinkman — est une voiture définitivement réservée à un usage urbain de par ses caractéristiques techniques. En attestent son autonomie de 150 kilomètres et sa vitesse de pointe de 70 km/h. Outre sa ressemblance avec la Smart, cette citadine zéro émission de 750 kilos se démarque esthétiquement sur plusieurs points : son toit panoramique du plus bel effet et son habitacle épuré.

Écran tactile

Ce dernier s’équipe d’ailleurs d’un large écran tactile dédié au système d’infodivertissement, qui rappelle forcément celui des Tesla, accompagné à l’extérieur par des rétroviseurs électriques et des phares LED. Impression 3D oblige, l’utilisateur est en mesure de customiser l’extérieur de son véhicule comme il le souhaite. Seul bémol visuel notable : les protubérances latérales au niveau des portières.

La grille tarifaire de la YoYo Special Bird s’élève à 5999 euros, suivie de la Visionary Bird à 6999 euros et de la Signature Edition à 7499 euros.