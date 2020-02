Renault prépare une offensive électrique avec huit véhicules au salon de Genève

Déterminée à montrer de quel bois elle se chauffe en matière de mobilité électrique, la marque Renault a décidé d’exposer pas moins de huit modèles électrifiés, hybrides inclus, au salon automobile de Genève.

Pour sûr, Renault n’avait pas réellement marqué de son empreinte (électrique) le salon automobile de Genève 2019, a contrario de son concurrent Peugeot, fier à l’époque d’introniser sa citadine e-208. Un an plus tard, la marque au losange souhaite se montrer sous un nouveau jour par le biais d’une puissante offensive électrique lancée à l’occasion de l’événement helvète organisé du 5 au 15 mars prochain.

Nouveau concept-car à l’horizon

La firme tricolore s’est ainsi fendue d’un communiqué de presse qui en dit long sur ses intentions à court terme : une stratégie articulée autour de la mobilité électrique. Pas moins de huit véhicules électrifiés bénéficieront d’une mise à exergue, parmi lesquels un concept-car répondant au nom de Morphoz. « Ce véhicule propose une adaptation personnalisée aux besoins, envies et usages de chacun pour repousser toutes les limites », peut-on lire.

En somme, la description rédigée par le groupe reste très marketée, sans qu’aucune information utile soit à l’ordre du jour. En revanche, le constructeur confirme la première mondiale de la Twingo Z.E, dont la fiche technique n’a pas encore été communiquée. Sa présentation sera scrutée de très près au regard des futures concurrentes qui l’attendent sur le marché.

L’hybride aussi à la fête

Autre nouveauté électrique : la future Dacia, imaginée à partir du crossover urbain City K-ZE lancé en Chine. La grande particularité de ce modèle résiderait dans son prix, fixé à moins de 15 000 euros avec le bonus écologique. À ses côtés, s’invitera également une gamme d’hybrides E-TECH, matérialisée par la Mégane Estate (en première mondiale) et les nouvelles Clio et Captur, déjà présentées plus tôt cette année.

« Pour répondre à la diversité des attentes dont celles des professionnels, Kangoo Z.E Concept fera son grand retour. Show-car urbain et électrique, il annonce le renouvellement de la gamme Kangoo en 2020 », indique enfin le communiqué de presse. Autant de modèles à découvrir les 3 et 4 mars prochains lors des portes ouvertes réservées à la presse.