Rechargez 2 manettes PS5 en même temps avec la nouvelle station de charge HyperX

HyperX lance cette semaine sa station de charge ChargePlay Duo pour manettes PlayStation 5. Avec elle, deux manettes DualSense peuvent être rechargées facilement et surtout simultanément.

Après avoir été lancée en déclinaison Xbox pour recharger deux manettes Xbox Séries S | X en même temps, la double station de recharge ChargePlay Duo d’HyperX arrive en version PlayStation 5. Une nouvelle fois, le principe est simple : permettre la recharge simultanée et simplifiée de deux manettes sans-fil DualSense.

« La nouvelle station de charge ChargePlay pour PS5 permet de maintenir l’équipement des joueurs chargé et prêt pour les longues sessions de jeu, jour après jour et partie après partie », commente la filiale de HP dévolue aux accessoires gaming. HyperX évoque également une « solution de recharge rapide et pratique ». En l’occurrence, la praticité semble bien au rendez-vous grâce à un système d’accroche bien pensé, mais la rapidité pourrait laisser à désirer. La marque indique en effet un peu plus loin que la charge complète d’une manette peut prendre jusqu’à 6 heures.

Une solution pratique et relativement accessible

Cela dit, l’idée du dispositif est principalement d’avoir un endroit ou ranger ses manettes tout en permettant leur recharge dès qu’elles ne sont plus utilisées. Vos DualSense seront donc toujours plus ou moins prêtes à l’emploi, sans véritable risque de panne sèche.

ChargePlay Duo PS5 // Source : HyperX ChargePlay Duo PS5 // Source : HyperX

Ce double chargeur est d’ailleurs relativement compact avec des mensurations annoncées à 131,4 x 110,4 x 86 mm pour 260 grammes. Il se dote enfin d’une entrée USB-C (5V ⎓ 2A) et se décline uniquement en blanc et noir pour correspondre au coloris des manettes classiques de la PlayStation 5.

Côté prix et disponibilité, HyperX indique que sa station ChargePlay Duo PS5 est disponible dès à présent en France, à un tarif de 29,99 euros. On notera que c’est légèrement moins que pour la version Xbox du produit, qui se négocie pour sa part aux environs de 40 euros sur le net.

