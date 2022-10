La version disque de Call of Duty: Modern Warfare 2 est un gâchis pour l’environnement

Le disque physique de Call of Duty: Modern Warfare 2 ne contient presque aucune donnée. Il faudra tout télécharger. Chaque galette fabriquée est un simple gâchis.

72 Mo, c’est la quantité de données réellement inscrites sur chaque disque du jeu Call of Duty: Modern Warfare 2. Les joueurs venant de recevoir le jeu ont ainsi découvert qu’il était ensuite nécessaire de télécharger et d’installer jusqu’à 150 Go de données.

Un double gâchis pour l’environnement

L’un des jeux les plus vendus chaque année va donc occuper seulement 70 Mo par disque, alors qu’un Blu-ray de PlayStation 5 peut contenir jusqu’à 100 Go de donnée. En effet depuis cette génération, les jeux PlayStation utilisent des Blu-ray Ultra HD à grande capacité.

Cela représente seulement 0,05% de la capacité de chaque disque. Ils seront pourtant fabriqués à des millions d’exemplaires.

Ensuite il faut considérer le coût pour l’environnement du téléchargement des 150 Go de données pour chaque jeu et du maintien des serveurs. Certes, le téléchargement de données est très loin d’être une action particulièrement émettrice en CO2, mais tout de même. On est ici dans une situation perdant perdant.

Pourquoi Activision a pris cette décision ?

Alors pour quelle raison l’éditeur Activision a-t’il choisi de fabriquer des disques avec si peu données ? Cela ne représente aucune économie pour le géant : un disque faiblement rempli coûte le même prix qu’un disque entièrement rempli. Ce n’est pas la première fois qu’un éditeur procède de la sorte, mais le phénomène reste encore assez rare.

Il est fort probable que le développement de Call of Duty: Modern Warfare 2 a connu des difficultés ayant conduit les développeurs à travailler le plus longtemps possible sur le titre. Au point de ne pas avoir une version jouable de suffisamment bonne qualité à inscrire sur le disque.

Pour un blockbuster comme Call of Duty, il faut en effet compter de nombreuses semaines de fabrication des disques en amont pour assurer une large disponibilité du jeu. De précieuses semaines de développement récupérées avec cette stratégie.

À l’heure où chaque action doit interroger sur son impact sur le climat, cela a tout de même de quoi faire grincer des dents.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.