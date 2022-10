Call of Duty : Modern Warfare II, quelles configurations PC pour jouer ?

Call of Duty : Modern Warfare II est le nouveau FPS d'Activision. Que ce soit pour le multijoueur ou la campagne solo, votre ordinateur sera-t-il capable de faire tourner le jeu ? Voici nos conseils et notre sélection de composants et d'accessoires pour avoir la configuration qui corresponde à vos besoins.

Call of Duty : Modern Warfare II sort le 28 octobre. Vous avez peut-être déjà pu tester le nouveau titre d’Infinity Ward lors des week-ends de bêta. Mais votre PC tient-il la route pour faire tourner correctement le titre, plutôt gourmand, il faut l’avouer ? Le nouveau FPS d’Activision demandera pas mal de ressources à votre PC, alors si vous voulez en profiter au maximum, sans lag et à 60 FPS, mieux vaut muscler un peu votre ordinateur.

Activision a transmis les différentes configurations possibles pour jouer à son nouveau titre, avec quatre possibilités : la configuration minimum, recommandée, compétitive, et enfin le nécessaire pour faire tourner le jeu à fond, c’est-à-dire en ultra et en 4 K.

La configuration recommandée correspond aux options réglées sur « Élevé » pour tourner en 60 FPS.

Si vous avez besoin d’un nouveau matériel pour que votre ordinateur soit à la hauteur, nous avons ainsi préparé quelques recommandations et une sélection des composants les plus adaptés, selon le budget. Vous voulez renouveler vos accessoires pour profiter au maximum du jeu ? Nous avons aussi intégré, selon nous, les meilleurs accessoires (casque, souris) pour tirer le meilleur parti du jeu.

Pour ceux préférant un PC portable qui tient la route, vous pouvez vous diriger vers notre guide dédié. Vous pouvez aussi opter pour une console de jeu, le titre y étant aussi disponible.

La configuration PC abordable pour jouer à Call of Duty

Vous souhaitez faire tourner correctement Call of Duty : Modern Warfare II à 60 FPS, sans pour autant vider votre compte en banque ? Le titre est gourmand, ne vous attendez donc pas à pouvoir vous équiper à bas prix…

Pour vous équiper de matériel encore récent à un tarif relativement abordable, voici nos recommandations :

Une ardoise bien conséquente facturée à 526 euros. Il s’agit bien sûr d’une sélection de produits subjective : il existe évidemment une multitude d’autres références intéressantes capables de faire tourner le titre d’Activision.

La configuration idéale pour faire tourner Call of Duty : Modern Warfare II

Si votre budget est plus large et que vous avez envie de vous équiper avec un excellent matériel, avec un bon rapport performances / prix, nous vous proposons cette option :

Avec une telle configuration chiffrée à 1249 euros, vous pourrez faire tourner Call of Duty en ultra et en 1440p autour des 100 FPS.

Enfin, si vous voulez ce qui se fait de mieux actuellement, et que votre budget est extensif, vous pouvez carrément opter pour les tout derniers processeurs d’AMD, en choisissant un Ryzen 5 7600x autour de 350 euros. Les nouvelles puces 7000 du constructeur sont maintenant compatibles avec la RAM DDR5.

Si vous voulez plus de choix sur les composants, vous pouvez consulter notre guide des meilleurs processeurs, notre sélection de GPU mais aussi notre guide complet sur la RAM ainsi que celui sur les cartes mères.

Un PC portable gamer qui fait tourner Call of Duty : Modern Warfare II

Vous pouvez aussi préférer jouer sur un PC portable. Si vous aviez besoin de faire l’acquisition d’un nouvel ordinateur, peut-être est-ce intéressant de s’appuyer sur une machine capable de faire tourner des jeux.

Pour bénéficier d’un bon compromis entre performances et prix, vous pouvez vous tourner sans hésitation vers le Asus TUF Gaming A15. Avec son SoC AMD Ryzen 7 6800H, sa RTX 3070 et ses 16 Go de mémoire vive, il n’aura aucun mal à gérer le dernier Call of Duty. Lisez le test de la version 2021 (très similaire) si vous voulez en savoir plus.

Retrouvez aussi notre comparatif des meilleurs PC portables gamer si vous voulez explorer les autres possibilités.

Un moniteur gaming pour plus de fluidité

Lors d’une partie multijoueur, une faible latence sera un avantage, de même qu’une bonne fluidité d’affichage. De bonnes performances de ce côté constitueront un bénéfice non négligeable pour un FPS. Ainsi, un moniteur gaming adapté, avec un input lag bas et un taux de rafraîchissement élevé sera parfait. Vous trouverez votre bonheur dans notre guide des meilleurs écrans gaming.

Si vous n’avez pas envie de parcourir le guide, voici deux références vers lesquelles vous tourner les yeux fermés :

Asus TUF Gaming VG249Q . Un excellent écran gaming de 24 pouces en Full HD, avec un temps de réponse de 1 ms et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Compatible Nvidia G-Sync et AMD FreeSync. Il est vendu à 200 euros.

MSI Optix MAG272CQR. Un écran incurvé de 27 pouces en WQHD, avec un temps de réponse de 1 ms et un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz. Compatible AMD FreeSync. L’écran est disponible à 399 euros.

Un clavier, une souris et un casque

Pour jouer à Call of Duty : Modern Warfare II dans de bonnes conditions, vous aurez besoin d’un clavier et d’une souris adaptés aux FPS. Concernant la meilleure souris gaming, celle-ci devra avoir un capteur précis, ainsi qu’un certain nombre de boutons additionnels. Un capteur très sensible sera indispensable mais aussi un poids contenu.

Pour ne pas faire exploser votre budget, nous vous conseillons un rapport qualité-prix fiable avec la Steelseries Rival 5. Cette dernière possède 9 boutons programmables, dont 5 boutons latéraux à action rapide.

Si vous voulez ce qui se fait de mieux en matière de souris gamer adaptée aux FPS actuellement, jetez un œil du côté de la Razer DeathAdder V3 Pro. Cette souris particulièrement légère et sans fil compte sur une liaison 2,4 GHz infaillible. Il s’agit (selon nous) d’une des meilleures souris du marché… et son prix (170 euros) s’en ressent.

Quant au clavier gaming mécanique, il existe de nombreuses références, qui sont toutes assez coûteuses. De notre côté, nous vous conseillons le Corsair K70 RGB MK.2. Pour plus de choix, faites donc un tour sur notre guide des claviers gamer.



Nous vous conseillons en outre d’investir dans un bon casque, d’abord pour pouvoir entendre avec précision les mouvements des ennemis lors des parties multijoueurs, mais aussi pour pouvoir communiquer avec vos coéquipiers. Vous pouvez faire confiance à la référence en matière de casque PC, à savoir le HyperX Cloud II, qui est confortable, léger, et pas trop cher. Retrouvez tous les meilleurs casques PC gamer si vous hésitez.

Enfin, ne négligez votre confort et votre posture : cela passe en grande partie par un bon siège. Pour vous aiguiller, voici notre sélection des meilleurs fauteuils gaming.

Les autres paramètres à considérer

Avoir une solide connexion internet

On ne le répétera jamais assez, une latence faible est nécessaire pour une partie compétitive réussie. La qualité de votre connexion internet aura un impact crucial sur ce point. Une connexion Fibre sera bien sûr le mieux. Une latence (« ping ») de moins de 30 ms est préférable pour une bonne expérience.

Bien entendu, si vous avez la possibilité de connecter votre PC en Ethernet, faites-le. Sinon, utilisez la connexion Wi-Fi en 5 GHz.

Installer le jeu sur le SSD

Call of Duty nécessite 72 Go d’espace disque lors de l’installation. Les gamers le savent bien, installer ses jeux sur SSD permet de raccourcir les temps de lancement et de chargement. Si votre PC de bureau ne possède qu’un HDD, vous pouvez très facilement et à moindre coût lui ajouter un petit SSD de 500 Go. Si vous réinstallez Windows dessus, cela le fera en plus gagner en fluidité.

Utiliser les derniers pilotes graphiques



Pensez à mettre vos drivers à jour pour bénéficier des meilleures performances possibles. Les versions de drivers recommandées pour Call of Duty sont les 516.59 pour Nvidia et 22.9.1 pour AMD.

Jouer en cloud gaming ?

Plusieurs services de cloud gaming sont actuellement disponibles, même si Google Stadia ne sera bientôt plus de la partie. Malheureusement, comme Overwatch 2, Call of Duty : Modern Warfare II est édité par Activision… qui ne souhaite pas que ses titres soient disponibles sur la plateforme GeForce Now de Nividia.

Qu’en est-il du Xbox Game Pass ? Le jeu n’y sera pas non plus. Activision n’a en effet toujours pas été officiellement racheté par Microsoft, l’opération est toujours en cours.

Ainsi, la seule option qui s’offre à vous pour passer par le cloud gaming, sont les offres de Shadow, qui lance par ailleurs une nouvelle offre Power en octobre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.