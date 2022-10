Overwatch 2 : quelles configurations PC pour jouer ?

Vous attendez impatiemment la sortie d'Overwatch 2 ? Si vous avez besoin de renouveler l'ensemble de votre matériel PC, ou simplement certains éléments, suivez le guide pour vous faire une configuration efficace et être sûrs de profiter du jeu au maximum.

Overwatch 2 est prévu pour le 4 octobre ! Le FPS de Blizzard qui se joue en équipe revient donc sous la forme d’un free-to-play, fort de nombreuses nouveautés, dont un mode histoire (qui n’arrivera cependant qu’en 2023). Pour rappel, Overwatch 2 est un jeu compétitif en PvP, en équipe de cinq contre cinq. Les joueurs qui jouent en partie classée cherchent perpétuellement à s’améliorer et à monter sur le ladder. Pour cela, mieux vaut avoir le matériel de son côté !

Si comme nous, vous avez hâte de pouvoir y jouer, il vous faudra donc un PC adapté. Fort heureusement, Overwatch 2 n’est pas connu pour être un jeu gourmand. Il est surtout particulièrement bien optimisé, et donc capable de tourner convenablement, même sur des machines modestes. Pour rappel, le jeu est aussi disponible sur console à savoir : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et même Nintendo Switch.

Votre PC pourra-t-il lancer le jeu ? Blizzard a dévoilé les configurations minimales et recommandées :

Configuration Minimale Configuration Recommandée Système d'exploitation Windows® 10 64-bit (dernier service pack) Windows® 10 64-bit (dernier service pack) Processeur Intel® Core™ i3 ou AMD Phenom™ X3 8650 Intel® Core™ i7 ou AMD Ryzen™ 5 GPU NVIDIA® GeForce® GTX 600 series, AMD Radeon™ HD 7000 series NVIDIA® GeForce® GTX 1060 or AMD R9 380 RAM 6 Go 8 Go

Si vous avez besoin d’un nouveau matériel, nous avons préparé quelques recommandations et une sélection des composants les plus adaptés, selon le budget. Notez que si votre machine faisait déjà tourner convenablement le premier opus, il n’y a aucune raison de changer votre matériel, le 2 tournera tout aussi bien.

Si vous préférez opter pour un PC portable gaming, vous pouvez vous diriger vers notre guide dédié.

La configuration abordable pour jouer à Overwatch 2

La configuration minimale requise pour faire tourner Overwatch 2 sur PC est particulièrement modeste. Celle-ci s’entend pour jouer en Full HD à 30 FPS avec les graphismes au minimum.

Ainsi, Blizzard recommande au minimum une puce Intel i3, 6 Go de RAM et une GTX de la série 600, c’est-à-dire un GPU déjà bien ancien.

Pour vous équiper de matériel récent à un tarif abordable, voici nos recommandations :

Il s’agit bien sûr d’une sélection de produits subjective : il existe évidemment une multitude d’autres références intéressantes capables de faire tourner le jeu de Blizzard.

La configuration idéale pour faire tourner Overwatch 2

Si votre budget est plus large et que vous avez envie de vous équiper avec un excellent matériel, avec un bon rapport performances / prix, nous vous proposons cette option :

Enfin, si vous voulez ce qui se fait de mieux actuellement, et que votre budget est extensif, vous pouvez carrément opter pour les tout derniers processeurs d’AMD, en choisissant un Ryzen 5 7600x. Les nouvelles puces 7000 du constructeur sont maintenant compatibles avec la RAM DDR5.

Si vous voulez plus de choix sur les composants, vous pouvez consulter notre guide des meilleurs processeurs, notre sélection de GPU mais aussi notre guide complet sur la RAM ainsi que celui sur les cartes mères.

L’importance de la latence

Sur les jeux compétitifs tels qu’OW, une latence la plus faible possible est souhaitable, pour qu’il y ait le moins de décalage possible entre les actions du joueur sur sa souris et son clavier, et ce qui se passe en jeu. Or, il existe différents types de latences qui peuvent s’accumuler : la latence du serveur, de la connexion internet, de l’ordinateur, de la souris ou encore de l’écran.

C’est pour cela que Nvidia a travaillé sur une technologie, Nvidia Reflex. On a de la chance, Overwatch est compatible avec celle-ci. Elle réduit la latence système entre le processeur, la carte graphique et l’écran. Nous avons pu tester cela, et si la technologie est belle et bien efficace, cela sera plus avantageux sur une grosse configuration. En effet, plus le GPU est sollicité, plus la latence sera efficacement réduite. Nvidia Reflex est compatible avec les GPU de la série 30, mais aussi avec les plus anciennes séries, les 9, 10 et 20.

Un laptop qui fait tourner Overwatch 2

Vous ne souhaitez juste faire que quelques parties ? Vous pouvez alors tout à fait jouer sur un PC portable. Si vous aviez besoin de faire l’acquisition d’un nouvel ordinateur, peut-être est-ce intéressant de tabler sur une machine capable de lancer des jeux.

Pour bénéficier d’un bon compromis entre portabilité et performance, foncez sur le HP Envy 14. Cet ultraportable de 14 pouces est en effet équipé d’un i7, mais surtout d’une carte graphique dédiée, la GeForce GTX 1650 Ti et de 16 Go de RAM.

Un moniteur gaming pour plus de fluidité

Comme nous venons de l’expliquer, une faible latence sera un avantage, de même qu’une bonne fluidité d’affichage. De bonnes performances de ce côté constitueront un bénéfice non négligeable pour un jeu très nerveux tel qu’Overwatch. Ainsi, un moniteur gaming adapté, avec un input lag bas et un taux de rafraîchissement élevé sera parfait. Vous trouverez votre bonheur dans notre guide des meilleurs écrans gaming.

En ce sens, nous pouvons vous conseiller deux références :

Asus TUF Gaming VG249Q . Un excellent écran gaming de 24 pouces en Full HD, avec un temps de réponse de 1 ms et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Compatible Nvidia G-Sync et AMD FreeSync.

MSI Optix G273QF. Un écran de 27 pouces en 4K, avec un temps de réponse de 1 ms et un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz. Compatible Nvidia G-Sync.

Un clavier, une souris et un casque

Pour jouer à Overwatch 2 dans de bonnes conditions, vous aurez besoin d’un clavier et d’une souris adaptés aux FPS. Concernant la meilleure souris gaming, celle-ci devra donc avoir un capteur précis, ainsi qu’un certain nombre de boutons additionnels. Les héros dans Owerwatch ont en effet, beaucoup de capacités différentes qu’il est plus facile de déclencher via un clic de souris.

Pour ne pas éclater votre budget, nous vous conseillons un rapport qualité-prix fiable, la Steelseries Rival 5. Cette dernière possède 9 boutons programmables, dont 5 boutons latéraux à action rapide.

Quant au clavier, même s’il est bien sûr possible de jouer avec un clavier bureautique classique, les claviers dédiés au gaming seront toujours un plus qui vous fera sans doute progresser sur le ladder. Il existe de nombreuses références, de notre côté nous vous conseillons le Corsair K70 RGB MK.2. Pour plus de choix, faites donc un tour sur notre guide des claviers gamer.



Overwatch 2 est un jeu demandant une bonne coopération, et donc une bonne communication entre joueurs d’une même équipe. Nous vous conseillons de vous équiper d’un bon casque avec un micro efficace, par exemple le HyperX Cloud II, qui est confortable, léger, et pas trop cher. Retrouvez tous les meilleurs casques PC gamer si vous hésitez.

Les autres paramètres à considérer

Avoir une solide connexion internet

One ne le répétera jamais assez, une latence faible est nécessaire pour une partie compétitive réussie. La qualité de votre connexion internet aura un impact crucial sur ce point. Une connexion Fibre sera bien sûr le mieux. Une latence (« ping ») de moins de 30 ms est préférable pour une bonne expérience.

Bien entendu, si vous avez la possibilité de connecter votre PC en Ethernet, faites-le. Sinon, utilisez la connexion Wi-Fi en 5 GHz.

Installer le jeu sur le SSD

Overwatch 2

nécessite environ 50 Go d’espace disque. Les gamers le savent bien, installer ses jeux sur SSD permet de raccourcir les temps de lancement et de chargement. Sur Overwatch 2, les cartes chargeront ainsi plus vite. Si votre PC de bureau ne possède qu’un HDD, vous pouvez très facilement et à moindre coût lui ajouter un petit SSD de 500 Go. Si vous réinstallez Windows dessus, cela le fera en plus gagner en fluidité.

Utiliser les derniers pilotes graphiques



Pensez à mettre vos drivers à jour pour bénéficier des meilleures performances possibles. Nvidia vient de publier ses nouveaux drivers GeForce Game Ready, spécifiquement pour Overwatch 2. Ces pilotes (version 517.48) permettent entre autres de profiter de Nvidia Reflex sur le jeu.

La question du cloud gaming

Malheureusement, OW 2 n’est pas un bon client pour le cloud gaming. La faute à son éditeur, Blizzard, qui refuse tout accord, que cela soit avec Nvidia sur GeForce Now, ou bien Microsoft sur le Xbox Game Pass. La seule option pour jouer à Overwatch 2 en cloud gaming semble être les offres de Shadow, qui lance par ailleurs une nouvelle offre Power en octobre.

