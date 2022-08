Shadow Power : une nouvelle option pour du cloud computing très performant

L'offre française Shadow progresse avec une nouvelle option Shadow Power.

En mai 2022, Shadow dévoilait la refonte de son offre depuis le rachat de l’entreprise par Octave Klaba (OVHCloud). Il faut désormais passer à l’action sur la deuxième étape du lancement : l’arrivée d’une option Power pour augmenter les performances du PC dans le cloud de Shadow.

Une option Power plus puissante

Lors de notre rencontre avec les équipes de Shadow à la Gamescom, le mot d’ordre était clair : être transparent sur les lancements pour ne plus répéter les erreurs du passé. Celles qui faisaient attendre les clients pendant de longs mois avant une livraison. Dorénavant, Shadow veut communiquer plus franchement quand la société a un certain degré de confiance dans ses dates.

C’est le cas de l’option Power dévoilée en mai, dont la firme est prête à parler date de lancement.

Pour rappel, cette option permet d’obtenir les caractéristiques suivantes pour votre machine dans le cloud :

CPU AMD EPYC 7543P avec 4 cœurs et 8 threads

GPU : NVIDIA GeForce RTX de classe 3070 ou « cartes graphiques pour professionnel équivalentes développées par NVIDIA » ou « GPU AMD basés sur l’architecture RDNA 2, notamment l’AMD Radeon PRO

V620 développé pour le cloud computing et le cloud gaming »

16 Go de RAM

Vous pouvez vous interroger sur la question de la puce graphique, car, contrairement à ce que l’offre peut laisser entendre, il y a encore de vraies différences entre une puce Nvidia et une puce AMD de dernière génération. Heureusement, l’utilisateur sera bien averti en toute transparence de la configuration qu’il obtiendra s’il souscrit à l’offre Power. Shadow a imaginé cette offre pendant la pénurie des cartes graphiques et elle préfère donc assurer les livraisons avec telles ou telles puces selon les serveurs.

Lancement en phases, à partir d’octobre

L’offre Power de Shadow sera disponible à partir du 26 octobre 2022 pour 14,99 euros par mois. Il s’agit d’une option à payer en plus de l’abonnement de base à 29,99 euros.

Les abonnés qui se sont inscrits comme intéressés par l’option pourront recevoir un mail avec une offre de précommande dès le 20 septembre. Cela permettra de garantir l’accès à l’option dès le 26 octobre. Shadow prévient que la demande pourrait une nouvelle fois être plus forte que l’offre et que l’entreprise se refuse à créer des files d’attente : s’il n’y a plus de Power disponible, il sera impossible d’y souscrire.

Un bon plan pour les clients fidèles

Shadow a aussi préparé une offre promotionnelle pour certains clients : un accès anticipé à 9,99 euros par mois, au lieu de 14,99 euros. Le lancement est programmé pour le début du mois d’octobre. Ce prix réduit sera maintenu par la suite pour les clients concernés. Cet accès anticipé à l’offre Power concernera en priorité les clients qui avaient précommandé des offres Ultra et Infinite dans l’ancien système, sans jamais être livrés. Les clients en question devraient être contactés directement par Shadow.

Shadow s’ouvre à l’étranger

La nouvelle concerne moins les clients français, mais elle est importante pour la santé du service : Shadow est en train de s’exporter. Le service sera lancé le 15 septembre au Canada et en Autriche, puis avant la fin de l’année en Espagne, en Italie, au Danemark et en Suède.

