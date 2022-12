Steam Replay 2022 : c’est le moment pour les joueurs PC de passer en revue leur année

L'application de rétrospective est devenue l'une des grandes tendances chez les services à la fin d'année. En 2022, Valve se lance dans la course avec une page très bien faite.

La fin de l’année est l’occasion pour tout un chacun de faire un bilan et de se remémorer les moments forts des 12 derniers mois. Les marques l’ont bien compris puisqu’elles proposent souvent maintenant de vous générer une rétrospective de l’année. Spotify est l’exemple le plus connu, mais d’autres services le proposent comme PlayStation.

Peut-être pour promouvoir son Steam Deck, Valve a décidé cette année de proposer son propre récap‘ de l’année 2022 pour les joueurs PC.

À quel jeu avez-vous joué en 2022 ?

Pour accéder à sa rétrospective Steam, il suffit d’un compte sur la boutique de Valve et de suivre ce lien. La page vous présente en détail les jeux auxquels vous avez le plus joué en 2022 et à quel période vous y avez joué.

Si vous possédez un Steam Deck, Valve vous propose aussi un bilan spécial pour la console. Pour obtenir une image facilement partageable sur les réseaux sociaux comme celle qui permet d’illustrer cet article, il faut cliquer sur le bouton de partage situé en haut de la page. Steam va alors générer plusieurs images dans des formats prêts à l’usage.

Parmi les jeux vidéo les plus populaires sur Steam cette année, que l’on retrouve sur de nombreux récapitulatifs, se trouve Vampire Survivors et Elden Ring. Mais, chaque joueuse ou joueur est différent : à quels jeux avez-vous joué ?

