On y croyait plus, mais Super Meat Boy Forever atterrira en avril sur Android

Annoncé en 2017 sur PC, consoles et mobile, « Super Meat Boy Forever » va enfin se concrétiser sur Android. Le titre est attendu sur le Play Store courant avril.

Près de trois ans après son arrivée sur PC et console, et six ans au total après son annonce, Super Meat Boy Forever se trouve enfin une date de sortie sur smartphones. Le jeu de plateforme atterrira en effet sur iOS et Android le 20 avril prochain, à un tarif de 0,99 centime, indique la Team Meat dans un tweet partagé il y a quelques jours. Comme le souligne Android Police, ce tarif est plutôt très attractif puisque la mouture PC du titre est nettement plus coûteuse, elle est par exemple affichée à un peu plus de 16 euros sur Steam en France.

Notons par contre que les joueurs ne seront pas autorisés à transférer leur sauvegarde d’une plateforme à l’autre, a précisé la Team Meat, et que cette version mobile de Super Meat Boy Forever ne devrait pas non plus profiter de contenus supplémentaires par rapport aux versions PC et consoles.

Du challenge et un renouvellement des niveaux à chaque nouvelle partie

Super Meat Boy Forever propose quoi qu’il en soit un peu plus de 6000 scènes créées manuellement, et chaque niveau du jeu combine une sélection aléatoire de ces scènes à chaque nouvelle partie. En d’autres termes, relancer un niveau après l’avoir terminé vous confrontera à un environnement similaire mais remanié. Les développeurs sont d’ailleurs assez fiers d’expliquer qu’il faudra faire de très nombreuses parties pour avoir une chance d’être confronté deux fois à un niveau identique.

Thousands of levels. Zero microtransactions. Some middle fingers. 99¢. Super Meat Boy Forever coming to mobile, 4/20/23. pic.twitter.com/3GSCaTOlYc — Team Meat (@SuperMeatBoy) March 22, 2023

Ce système de génération aléatoire des niveaux permet une durée de vie généreuse, mais aussi de renouveler l’expérience de jeu à chaque nouvelle partie. Parfait pour s’occuper de longues heures sur smartphone ou tablette. Compte tenu de la simplicité des contrôles (seules deux actions sont nécessaires en cours de partie) et de l’aspect rudimentaire du gameplay, on ignore toutefois pourquoi cette version mobile de Super Meat Boy Forever a mis autant de temps à se concrétiser.

Notez enfin qu’un spin-off de Super Meat Boy est aussi attendu plus tard en 2023 sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Intitulé Fetus’ Mean Meat Machine, ce dernier doit se concentrer sur Dr. Fétus, antagoniste de Meat Boy, le personnage principal de la licence.

