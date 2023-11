Game Awards 2023 : comment jouer aux meilleurs jeux de l’année (consoles, PC, cloud)

Les Game Awards viennent d'annoncer leurs nominations pour le jeu vidéo de l'année 2023 et il faut dire que la sélection donne envie. Voici sur quelle plateforme ou console vous pourrez jouer à ces titres qui ont rythmé l'année.

La cérémonie des Game Awards vient d’annoncer ses nominations pour l’année 2023. Elle récompensera les meilleurs jeux vidéo de l’année dans pas moins de 25 catégories, dont celle du jeu de l’année.

Et les joueurs ont été gâtés en 2023 avec un joli panel de jeux triple A et indépendants qui ont su ravir tous les profils. En attendant la cérémonie qui se tiendra le 7 décembre prochain, vous pouvez d’ores-et-déjà jouer aux jeux de la sélection sur PlayStation 5, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, mais aussi sur les services de cloud gaming (seulement GeForce Now pour le moment).

Baldur’s Gate 3

C’est l’énorme surprise de cette année : Baldur’s Gate III a soufflé le public et la presse lors de sa sortie le 3 août 2023. Ce RPG au tour par tour a redéfini les règles de l’industrie en termes de profondeur de jeu, de contenu, mais aussi de philosophie de développement par Larian Studio. Plus que d’une suite, il s’agit là d’un nouveau départ pour la franchise.

Si le jeu est disponible sur PC et cloud, sa sortie sur console est attendue pour l’année prochaine.

Console : pas encore disponible

PC : Steam, GOG

Cloud : GeForce Now

Alan Wake 2

Autre grosse surprise de cette année, la sortie de Alan Wake 2, suite du jeu éponyme de 2010. Le studio Remedy Entertainment propose ici une expérience narrative horrifique dans un écrin technologique réellement next-gen. Le jeu bénéficie d’une optimisation exemplaire sur console et PC malgré la puissance demandée.

Console : PlayStation 5, Xbox Series X | S

PC : Epic Games Store

Cloud : GeForce Now

Marvel’s Spider-Man 2

La suite de Marvel’s Spider-Man prolonge les aventures de l’homme araignée dans une aire de jeu agrandie et un système à double personnage. Le jeu open world d’Insomniac est un must-have pour tous les possesseurs de PlayStation 5.

Console : PlayStation 5

PC : non disponible

Cloud : non disponible

Resident Evil 4

C’était le plus attendu des remakes de la franchise : Resident Evil 4 a surpassé les attentes avec une proposition technique quasi-irréprochable couplé à un gameplay amélioré qui respecte la vision originale du jeu. Le titre est disponible sur toutes les consoles ainsi que sur PC (et Mac !)

Console : PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X | S

PC / Mac : Steam

Cloud : non disponible

Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder a redéfini ce qu’était un jeu Mario sur Nintendo Switch. Avec sa direction artistique psychédélique et son gameplay toujours aussi simple et jouissif, le jeu est un vent d’air frais dans l’univers Mario.

Console : Nintendo Switch

PC : non disponible

Cloud : non disponible

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Avec The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo étend encore le monde ouvert de Breath of the Wild avec de toutes nouvelles mécaniques faisait la part belle à la créativité. Attention, vous y passerez des (centaines) d’heures.