Balatro, le jeu le plus addictif de l’année, arrive sur iPhone et Android

C'est sans trop de surprise qu'on apprend que Balatro, l'un des jeux les plus joués du moment sur toutes les plateformes, arrivera sur mobile cette année.

Chez Frandroid, on vous a encore peu parlé de Balatro, le nouveau jeu le plus addictif du moment. Moi et Cassim sommes tombés dedans comme des millions d’autres joueurs, essayant tant bien que mal de convertir tous nos collègues.

Le titre s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires en dix jours et a été joué pendant près de 1800 années (!) par les joueurs PC sur Steam en cumulé. Disponible sur consoles et PC, le jeu du développeur LocalThunk arrive bientôt sur votre smartphone.

Balatro sur smartphone, c’est pour bientôt

C’est lors d’un AMA (Ask Me Anything) sur Reddit que l’éditeur du jeu Playstack a annoncé la nouvelle : LocalThunk est en train de porter Balatro sur iPhone et Android. Après une brève disparition sur l’eShop de la Nintendo Switch, le titre pourra enfin conquérir le gigantesque marché du jeu mobile.

On espère que les développeurs ont prévu une fonctionnalité de cross-progression, certains bonus se débloquant au fur et à mesure des parties pour tenter de décrocher des scores toujours plus élevés. Avec son habile mélange de deckbuilding et rogue like saupoudré de poker, Balatro ne laisse personne indifférent et vous tiendra éveillé de nombreuses heures à vous répéter intérieurement « Allez, encore une dernière ».

Un jeu développé sur Mac

Interrogé par le site Imore, le développeur LocalThunk a révélé avoir développé le jeu sur Mac pendant 8 mois, mais juge encore trop compliqué le portage sur la plateforme d’Apple, évoquant une « litanie de très bonnes raisons de ne pas faire un jeu pour Mac, surtout en tant que développeur solo ».

Il précise ainsi que pour fonctionner à la fois sur PC et Mac, il faut posséder non pas deux, mais trois ordinateurs : un PC sur l’architecture x86, un MacBook exploitant l’architecture ARM (Apple Sillicon) et un autre en x86 pour les anciens modèles sur processeur Intel. « Le jeu n’en vaut pas la chandelle » selon le développeur, qui a cependant fait l’effort pour une raison inattendue.

En effet, le jeu dispose depuis peu d’une version Mac disponible sur l’App Store d’Apple, un « portage » qui n’a pas été fait pour des raisons commerciales, mais personnelles : « 99% de la raison pour laquelle j’ai essayé de créer un portage Mac était pour mon ami Jeremy. C’est un utilisateur de Mac et l’une des personnes avec qui j’aime partager ce hobby, alors je voulais faire une version à laquelle il pourrait jouer sur sa plateforme préférée ».