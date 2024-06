Cette licence horrifique culte revient enfin sur PC sans DRM

Resident Evil, premier titre de la saga sorti en 1996, arrive sur le store de GOG dans sa version des années 90 et sans DRM. D'autres titres devraient suivre le même chemin.

Gematsu est tombé sur une classification PEGI du titre original de 1996, Resident Evil. Le jeu étant disponible dans une version remastérisée sur Steam depuis 2015, cette nouvelle pouvait laisser planer le doute d’une nouvelle sortie. Cette information se confirme aujourd’hui avec l’arrivée sur PC non pas d’un nouveau titre, mais du retour de l’expérience originale des années 90.

Retrouver l’expérience originelle

Cette sortie estivale est fournie par GOG. La société a confié à PC Gamer s’être associée à Capcom, pour rendre disponibles les versions originales de Resident Evil, Resident Evil 2 ainsi que Resident Evil 3 sorties respectivement en 96, 98 et 99. Ils ne sortiront cependant pas simultanément. Pour le moment, il n’est possible de jouer qu’à Resident Evil 1, les autres épisodes arriveront plus tard dans l’année.

Cela fait maintenant 9 ans que le premier volet de Resident Evil est disponible sur PC via le store Steam, cependant il s’agit du remaster HD de la version GameCube sortie en 2002 par Capcom. Aujourd’hui, GOG propose de revivre l’expérience originale du jeu dans une version non censurée par rapport à celle fournie sur PlayStation. Au programme : plus de sang, de gore et de violence.

Une version libre

L’arrivée sur GOG s’est faite en conformité avec les pratiques du store. Resident Evil 1 est disponible sans aucun DRM (une technique de protection contre le piratage et le modding) tout en se rendant compatible avec Windows 10 et 11. Le portage s’est fait avec 4 localisations : l’anglais, le français, l’allemand et le japonais. Il dispose de fonctionnalités comme le mode fenêtré, la synchronisation verticale, les corrections gamma ou encore l’anticrénelage.

Enfin, il prend en charge toutes les manettes actuelles (Sony DualSense, Sony DualShock4, Microsoft Xbox Series, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox 360, Nintendo Switch, Logitech F et d’autres). De quoi découvrir ou redécouvrir une expérience de jeu similaire à la sortie initiale sans avoir à retrouver une PlayStation.

Cette liberté contrebalance avec le système de DRM implanté par Capcom en début d’année via le système Enigma provoquant l’impossibilité de lancer le jeu sur certaines configurations.