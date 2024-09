Quand les joueurs ne possèdent plus leurs jeux : la décision inquiétante de Netflix concernant Oxenfree

Le jeu Oxenfree va disparaitre de la plateforme Itch.io en 1er octobre prochain. Mais le jeu ne sera même plus accessible pour les possesseurs du jeu.

Night School Studio

L’avenir du jeu vidéo sera dématérialisé ou ne sera pas. Si la prophétie semble apocalyptique, elle devient progressivement une réalité. La vente de jeu vidéo au format physique perd du terrain alors que les consoles sont désormais déclinées en version sans lecteur de disque.

Cette lame de fond enclenché par le succès de Steam de PC et la démocratisation des e-shops a des conséquences parfois insoupçonnées par les joueurs. La principale étant la notion de propriété toute relative inhérente à la dématérialisation des jeux vidéo. Preuve en est encore une fois avec un bien triste exemple pour le jeu Oxenfree qui disparait de la plateforme Itch.io à partir du mois prochain, y compris pour les joueurs l’ayant acheté.

Oxenfree disparait de Itch.io et sème la controverse

La plateforme Itch.io, privilégié par les petits studios et développeurs de jeux indépendants, vient d’annoncer que le jeu Oxenfree disparaitra de son magasin au 1er octobre prochain. Dans un mail envoyé à tous les possesseurs du jeu, la plateforme précise qu’il sera toujours possible d’y jouer si vous l’avez déjà téléchargé. Mais les fichiers du jeu disparaitront de ses serveurs au 1er octobre, y compris pour les joueurs l’ayant acheté.

Le jeu reste disponible sur Steam et GOG, ainsi que sur Netflix, qui a racheté le studio Night School il y a maintenant trois ans. Une telle pratique n’est pas nouvelle, de nombreux jeux disparaissant des magasins en ligne, souvent pour des causes de licence.

Par le passé, les jeux disparaissant des magasins en ligne pouvaient encore être téléchargés par leurs acheteurs, on pense à Spec Ops : The Line ou plus récemment Forza Horizon 4 chez Microsoft. Ubisoft avait cependant reçu la foudre des joueurs après avoir annoncé la mise hors servie de The Crew, y compris pour les possesseurs du titre.

Mais cette nouvelle affiche un triste précédent alors que les joueurs se voient tout simplement déposséder d’un jeu. Il est franchement peu probable qu’il s’agisse là d’une stratégie de réduction des coûts liés à l’hébergement d’un jeu vidéo indépendant sorti il y a 8 ans.

Une pratique illégale ?

Surtout que cette décision de Netflix irait à l’encontre des conditions d’utilisation de Itch.io qui précise dans son article 5 que les utilisateurs disposent d’une « licence perpétuelle pour accéder au contenu » qu’ils conservent « même après son retrait du service ». Cette licence est la même pour tous les magasins en ligne, qu’ils appliquent ou non un chiffrement DRM sur PC.

Il s’agit donc là d’un nouvel exemple qu’aucune plateforme n’est à l’abri des pratiques commerciales franchement douteuses des géants du jeu vidéo et du divertissement. C’est aussi un ultime rappel que vous ne possédez pas vos jeux dématérialisés en ligne, exception faite de plateformes comme GOG ou Itch.io.