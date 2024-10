Les créateurs d’Arkane et Leagues of Legends licencient… encore

Le studio Riot Games a annoncé une nouvelle vague de licenciement, à quelques jours de la sortie d’Arcane Saison 2 sur Netflix.

Arcane saison 2 // Source : Netflix

Le licenciement de 10% des effectifs du studio en janvier 2024 n’a visiblement pas suffit. Riot Games annonce une nouvelle vague de licenciement par la voix de son cofondateur Marc Merill.

Nous avons apporté des changements à nos équipes et à notre façon de travailler pour nous assurer que nous pouvons continuer à améliorer l’expérience de la Ligue aujourd’hui et à long terme. Marc Merill

Plus de 30 employés concernés

Cette nouvelle vague de licenciement est plus petite que la précédente, mais concerne tout de même 32 postes. Sur ces postes, 27 appartenait à la division chargée du développement de League of Legends, le jeu phare du studio avec Valorant. Les cinq restants viennent de la branche édition de Riot Games.

D’après Marc Merill, ces licenciements sont nécessaires pour « s’assurer que nous disposons de l’expertise nécessaire pour que League continue d’être formidable pendant les 15 prochaines années et au-delà ».

Cette nouvelle annonce s’inscrit au centre de nombreuses vagues de licenciements dans l’industrie du jeu vidéo. Tous les éditeurs et studios procèdent à des licenciements économiques depuis de nombreux mois maintenant. En 2024 ce sont déjà plus de 13 000 travailleurs et travailleuses du jeu vidéo qui ont perdu leur emploi.