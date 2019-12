AMD Radeon 2020 : refonte des pilotes et streaming vers le smartphone

AMD dévoile une nouvelle version majeur de ses pilotes pour les cartes graphiques Radeon. Cette nouvelle version fait le plein de nouveau service, dont une mise en avant du streaming vers le smartphone.

AMD poursuit sa remontada tant sur le sujet des processeurs, avec ses très performants AMD Ryzen, que sur celui des cartes graphiques avec sa nouvelle génération de Radeon appuyée sur l’architecture RDNA (celle-là même qui sera utilisée par la PS5 et la prochaine Xbox).

Aujourd’hui, le matériel ne fait pas tout quand on parle de solution graphique, et l’écosystème logiciel prend une part de plus en plus importante. Un élément que Nvidia a très vite compris avec son logiciel GeForce Experience, et qu’AMD tardait à rattraper. Tardait, car ça y est, AMD propose avec sa suite Radeon Software Adrenalin en version 2020, un véritable concurrent à la solution Nvidia.

Une bibliothèque de jeu unifiée

La nouvelle version du logiciel Radeon, c’est d’abord une bibliothèque réunissant tous les jeux installés. C’est quelque chose que l’on retrouve ailleurs, notamment avec GOG Galaxy 2.0, mais qui ici est directement connecté avec les réglages graphiques de son PC. On peut en effet voir quelles sont les performances moyennes de la machine en jeu, regarder si les pilotes peuvent être mis à jour, etc.

C’est aussi ici que l’on peut gérer l’enregistrement vidéo in-game, et d’une manière générale tout l’écosystème AMD Radeon. La firme en profite pour déployer plusieurs nouveautés techniques comme le Integer Display Scaling attendu de pied ferme par les retrogamers, puisqu’il permet un bien meilleur affichage des éléments basse définition sur des écrans modernes.

Un overlay complet dans les jeux

L’interface Radeon peut aussi être retrouvée directement en jeu via un overlay, un affichage en surimpression comme le propose Steam par exemple. Cet overlay intègre tout ce que propose la suite Radeon, avec également un navigateur complet permettant de retrouver rapidement du contenu sur le web, même au milieu d’une partie.

C’est aussi avec cette interface que l’on pourra contrôler en direct la température de son PC, mais aussi le streaming en direct sur Twitch, et le passage d’une scène à une autre.

AMD Link pour streamer sur smartphone

Dernier élément très important de cette mise à jour, l’arrivée d’une nouvelle version d’AMD Link, qui permet de streamer ses jeux depuis un appareil sous Android ou iOS.

L’interface de l’application a été repensée pour coller à celle du logiciel sur PC. Surtout, AMD Link permet maintenant de streamer sur Internet très facilement. Autrement dit, si vous avez une connexion Internet suffisante, il est possible de jouer aux jeux de son PC chez soi, partout où l’on veut.

Déploiement dès aujourd’hui

La suite AMD Radeon Adrelin 2020 sera disponible dès aujourd’hui, directement sur le site du fabricant.