Shadow Ultra et Infinite accusent un retard sur l’activation des précommandes

L'activation des précommandes de Shadow Ultra et Shadow Infinite sont officiellement décalées suite à une situation complexe empêchant l’entreprise d'offrir l'expérience qu'elle souhaite pour ses utilisateurs. Des solutions alternatives sont promises.

En octobre 2019, Shadow* revoyait ses offres pour proposer des configurations encore plus attrayantes par rapport à leur prix. Le Français spécialiste du cloud computing proposait ainsi trois options différentes que nous avions résumées avec le tableau ci-après.

Boost Ultra Infinite Prix mensuel 12,99 € 24,99 € 39,99 € Idéal pour Full HD 4K (avec ray tracing) 4K (avec ray tracing) Carte graphique (équivalent) GeForce GTX 1080 GeForce RTX 2080 TITAN RTX Processeur 4 cœurs - 3,4 GHz 4 cœurs - 4 GHz 6 cœurs - 4 GHz RAM 12 Go 16 Go 32 Go Stockage 256 Go 512 Go 1 To

Des précommandes étaient alors ouvertes par l’entreprise et les activations de ces offres devaient avoir lieu en février. Cependant, Shadow revient aujourd’hui avec de mauvaises nouvelles. On apprend en effet dans un message officiel partagé dans un tweet que l’activation des précommandes Shadow Ultra et Shadow Infinite — les deux forfaits les plus haut de gamme du trio débloquant la 4K avec ray tracing — « est décalée à une date ultérieure ».

Une situation complexe

Le message signé par le patron de Shadow affirme toutefois que les précommandes de Shadow Boost n’accuseront, elles, pas de retard sur l’activation. Cela se fera donc bel et bien en février.

L’entreprise regrette de ne pas avoir informé ses clients plus tôt, mais n’explique pas en détail les soucis rencontrés. Évoquant une situation complexe, la firme avance ne pas être encore en mesure d’offrir « la meilleure expérience possible ».

Sur le serveur Discord de Shadow, un membre de l’équipe apporte quelques détails supplémentaires. L’occasion d’apprendre qu’« une petite portion des précommandes Shadow Ultra et Shadow Infinite sera activée courant mars ». Dès le 19 février, un mail sera envoyé aux utilisateurs concernés afin de proposer des solutions alternatives.

Bon à savoir : tous les boîtiers Shadow Ghost précommandés seront envoyés par la marque au début du mois de mars.

* Ulrich Rozier, cofondateur d’Humanoid, la société éditrice de Frandroid, est investisseur minoritaire de Shadow. L’avis de la rédaction reste neutre et n’est pas influencé pour autant.