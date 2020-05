Minecraft Dungeons peut effacer votre disque dur : faites la mise à jour

Un bug sur Minecraft Dungeons peut entraîner l'effacement de données tierces sur votre espace de stockage. Il est impératif de faire la mise à jour du jeu avant de le désinstaller.

Mojang, le studio racheté par Microsoft, a récemment sorti un nouveau jeu dans l’univers de sa licence phare : Minecraft Dungeons. Le hack & slash a reçu un accueil mitigé, malgré son univers cubique soigné et mignon, notamment en raison de sa courte durée de vie et de son manque de profondeur et de challenge. Mais attention, si vous vous en êtes lassés, le désinstaller pourrait vous coûter bien plus qu’il n’y parait.

Un problème de dossier

Certains utilisateurs ont remarqué que si l’on a installé Minecraft Dungeons dans un dossier autre que celui assigné par défaut et que l’on choisit de le désinstaller en passant par l’outil « Ajouter ou supprimer des programmes » de Windows, c’est la totalité du dossier parent qui est finalement supprimée.

Comprenez par là que si vous avez installé le jeu dans C:/Minecraft, c’est la totalité de votre disque C qui sera supprimé. Une expérience que personne ne souhaite évidemment subir.

Minecraft Dungeons might wipe your SSD if you uninstall it pic.twitter.com/WJY2fbBLws — Windows 98 Tech Support (@Win98Tech) May 26, 2020

Petite subtilité : ce bug n’affecte pas ceux qui ont installé Minecraft Dungeons depuis le Microsoft Store.

Ce bug n’est pas sans rappeler ce qui était arrivé en 1998 au studio Bungie (aujourd’hui connu pour Halo ou Destiny) avec le jeu Myth II: Soulblighter. Le problème venait alors d’une séquence récursive de suppression de dossier permettant de s’assurer qu’aucun dossier ou fichier ajouté par l’utilisateur (des maps supplémentaires notamment) ne reste sur le disque dur.

Un problème déjà corrigé (mais attention quand même)

Averti du problème, Mojang a rapidement patché son jeu et propose désormais un correctif pour éviter que cela se reproduise. Pour autant, il est indispensable de télécharger cette mise à jour de Minecraft Dungeons avant de penser à le désinstaller.

Avant de supprimer le jeu de votre disque, il est donc conseillé de le lancer une dernière fois, de faire ses mises à jour, et de vérifier dans les paramètres que Bootstrap est en version 166 ou plus récent. Ce serait tout de même dommage de perdre vos autres jeux, vos photos de vacances, ou pire, votre système d’exploitation.