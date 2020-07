C’est historique : nous achetons plus de jeux dématérialisés que de jeux physiques

La plupart des éditeurs ont officiellement indiqué que les ventes de jeux dématérialisés représentaient désormais la majorité de leurs ventes. Le jeu physique devient minoritaire.

Pour mieux comprendre les tendances d’un marché ou d’une industrie, il faut prendre soin de suivre les changements dans les modes de consommations. Quand on parle d’une industrie culturelle, on pense par exemple au bouleversement apporté par le numérique qui a déjà frappé la musique ou le cinéma de plein fouet. Ironiquement, le jeu vidéo, un média numérique par essence, avait jusque-là résisté à ce changement de paradigme sur console.

Sur PC, les joueurs se sont très vite habitués à se passer des disques physiques au profit des plateformes d’achat de jeux dématérialisés, poussé notamment par Valve avec Steam et les fameuses soldes agressives. Sur console, ce genre de boutique existe aussi depuis le lancement depuis longtemps, mais c’est avec la PlayStation 4, la Xbox One et la Switch que le bouleversement a vraiment eu lieu.

Lors de la publication de ses résultats financiers, Electronic Arts a confirmé que 52 % de ses ventes de jeux consoles sur les 12 derniers mois s’était fait sur des boutiques de jeux dématérialisés. Comme le rappelle l’analyste Daniel Ahmad sur Twitter, ce chiffre est appuyé par Take Two qui a enregistré un ratio de 55 % sur son année fiscale, et Sony qui a indiqué que 51 % des jeux vendus sur PS4 étaient au format numérique.

EA said that 52% of its console full game unit sales in the past 12 months were via digital download

For reference, Take Two says its ratio was 55% for FY2020

Sony said that 51% of all games sold on PS4 in FY2020 were digital

In other words. We enter next gen with digital >50%

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 30, 2020