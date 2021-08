Unity rachète Parsec : le cloud gaming pour les développeurs de jeux

Le spécialiste du cloud gaming Parsec a été racheté par Unity. L'objectif : ouvrir encore un peu plus le développement de jeux vidéo.

Le cloud gaming est décidément au centre de tous les regards de l’industrie en ce moment. On connait les grands noms : Google Stadia, GeForce Now, Xbox Cloud Gaming, mais on connait moins Parsec. Ce service a pourtant montré son importance en 2020. Au-delà d’une application pour streamer à distance son PC, il s’agit surtout d’un service visant les professionnels.

C’est par exemple avec Parsec que la presse a pu tester en avant-première des jeux comme Cyberpunk 2077 ou Assassin’s Creed Valhalla en pleine pandémie, à travers du cloud gaming.

Dans ce contexte, l’annonce du rachat de Parsec par Unity prend tout son sens.

Unity, société connue pour son moteur de jeu 3D très populaire, sans doute le plus populaire au monde derrière l’Unreal Engine d’Epic Games, a donc annoncé le rachat de Parsec pour 320 millions de dollars, en cash.

Oh, and one more thing: we love the communities around games as much as anyone, and have no plans to change anything about the free Parsec app. We hope creative professionals get as much joy out of creating the next great fighting game as you do playing them.

— Parsec (@ParsecTeam) August 10, 2021