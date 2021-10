20 ans après, le concepteur de la première Xbox est revenu sur un moment sensible de sa carrière : quand Microsoft a troqué le processeur AMD de la Xbox contre de l'Intel à la toute dernière minute.

Voilà 20 ans que les faits ont eu lieu, il y a certainement prescription. Bill Gates, co-fondateur de Microsoft, et The Rock (Dwayne Johnson) dévoilaient la Xbox. 20 ans après de nouvelles révélations permettent de mieux comprendre ce qu’il s’est passé ce jour là.

C’était le 7 janvier 2001, à l’époque les consoles de Microsoft étaient annoncées au CES de Las Vegas. Tout le monde était assis dans la salle pour découvrir la première Xbox. Ce jour-là, les ingénieurs d’AMD étaient au premier rang. Ils avaient énormément aidé à la conception des premiers prototypes de la nouvelle console, cependant les choses ne se sont pas passées comme prévu.

En effet, Bill Gates a annoncé devant tout le monde que la Xbox serait équipé d’un processeur Intel. 20 ans après, Seamus Blackley – le concepteur de la Xbox – est revenu sur ce moment précis. Ce n’était pas une décision de sa part de travailler avec Intel, c’était une décision politique de la part des dirigeants de Microsoft. Evidemment, cette annonce a surpris beaucoup de mode, surtout AMD qui pensait être le partenaire de Microsoft.

As we approach @Xbox 20th, I feel a need, once again, to apologize for the literal last second, @AMD engineers-who-helped-us-make-the-prototype-boxes-sitting-in-the-front-row-for-the-announcement switch to an Intel CPU. It was Andy calling Bill. Not me. @LisaSu I beg mercy.

