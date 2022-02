Steam Deck : une excellente nouvelle pour la compatibilité des jeux Windows

Derrière l’interface du Steam Deck se cache une distribution Linux basée sur Arch. Valve dépense beaucoup d'énergie pour avoir la plus grosse liste de jeux compatibles, voici donc la dernière tournée de mises à jour des outils indispensables à cette mission.

Le Steam Deck de Valve sera lancé dans moins de deux semaines, mais vous pouvez déjà voir ses tripes sur une table dans pas moins de quatre vidéos de démontage, dont une nouvelle publiée aujourd’hui par iFixit. De plus, Valve a annoncé qu’il tiendrait sa promesse de vendre des pièces de rechange pour le Steam Deck afin que vous puissiez le réparer vous-même. Mieux encore, iFixit sera le premier vendeur autorisé de pièces.

Mais ce n’est pas l’unique bonne nouvelle de la journée, le Steam Deck de Valve va profiter d’une version logicielle nettement plus puissante grâce à Proton 7.0 et à la couche de compatibilité Windows Wine 7.0 et Easy Anti-Cheat.

867 jeux compatibles

Si vous n’aviez pas suivi : le Steam Deck ne tourne pas sous Windows 11, mais il embarque une distribution GNU/Linux. Cela pose des questions de compatibilité des jeux PC, conçus initialement pour Windows. Derrière l’interface se cache une distribution Linux basée sur Arch. La firme utilise sa technologie Proton.

En plus de la bibliothèque graphique gratuite Mesa 3D, qui implémente l’interface de programmation OpenGL, ainsi que l’API graphique open-source Vulkan, les jeux sous Linux tournent également grâce à la couche de compatibilité Wine. Cette dernière prend désormais en charge les nouveaux Vulkan 1.3 et Proton, l’outil développé par Valve pour la plate-forme de distribution de jeux Steam.

Après Proton 6.3, qui a apporté de nombreuses compatibilités de jeux sur Steam, Proton 7.0 propose diverses mises à jour : Wine 7.0, XVK 1.9.4, VK3D 2.5 (146) et Wine-Mono 7.1.2. Cela permet de faire le plein de jeux compatibilités, dont :

Anno 1404

Call of Juarez

DCS World Steam Edition

Disgaea 4 Complete+

Dungeon Fighter Online

Epic Roller Coasters XR

Eternal Return

Forza Horizon 5

Gravity Sketch VR

Monster Hunter Rise

NecroVisioN

Nights of Azure

Oceanhorn: Monster of the Uncharted Seas

Order of War

Persona 4 Golden

Resident Evil 0

Resident Evil Revelations 2

Rocksmith 2014 Edition

SCP: Secret Laboratory

Wargroove

Wartales

Yakuza 4 Remastered

Cette mise à jour a également apporté des corrections à de gros jeux dont Mass Effect 1, Mass Effect Legendary Edition, Age of Empires IV et Marvel’s Avengers. Au total, il y a 867 titres dans le programme « Steam Deck Verified ». 345 jeux fonctionnent déjà sans restrictions, tandis que 256 jeux ne nécessitent que des ajustements mineurs.

