Steam Deck : Valve s’apprête à booster méchamment les expéditions

Valve a annoncé sur Twitter être à jour sur les livraisons de son Steam Deck... mais promet aussi (et surtout) de doubler chaque semaine le volume de consoles expédiées. Les Steam Deck au compte-goutte devraient donc bientôt être de l'histoire ancienne.

Vous avez précommandé un Steam Deck et vous êtes dans la fenêtre de réservation du troisième trimestre 2022 ? Valve devrait revenir vers vous par mail à compter du 30 juin. Sur le compte Twitter de sa console portable, le groupe a en effet donné de très bonnes nouvelles à celles et ceux qui attendent patiemment une livraison. Non seulement, la firme explique être à jour sur les expéditions mais elle prévoit également d’augmenter sensiblement le nombre de consoles expédiées au cours du troisième trimestre.

Dans le détail, la livraison des consoles commandées sur le second trimestre est achevée, tandis que la livraison des modèles commandés sur le troisième trimestre est sur le point de débuter. Plus intéressant pour ceux qui patientent : Valve promet de doubler, chaque semaine du troisième trimestre, le volume de consoles prêtes à être livrées. « La production a repris, et à partir d’aujourd’hui, nous expédierons plus du double du nombre de Steam Decks chaque semaine ! », explique sobrement la firme de Gabe Newell. En d’autres termes, le Steam Deck ne sera bientôt plus une denrée rare.

Pas de nouvelles de la Deck Docking Station…

Malheureusement, Valve se montre très discret pour l’instant sur le sort de sa Deck Docking Station, qui avait vu début juin son lancement être reporté à plus tard. La raison invoquée touchait alors aux pénuries de composants et à la politique chinoise du « zéro Covid » qui avait impacté la production. Valve ne donne pour l’instant aucune information supplémentaire. On ignore donc si une nouvelle date de lancement est prévue ou même si l’accessoire verra bien le jour.

Hello! Some great news on the production front. We just sent the last batch of Q2 emails, and we’ll start sending Q3 reservation emails on the 30th.

Production has picked up, and after today we'll be shipping more than double the number of Steam Decks every week! pic.twitter.com/kAHE0zRrV7 — Steam Deck (@OnDeck) June 27, 2022

Parallèlement à ces nouvelles sur les livraisons… et à l’absence de nouvelles concernant la Deck Docking Station, un ingénieur de Valve s’est exprimé en défaveur des changements sauvages de SSD à l’intérieur du Steam Deck. Sur Twitter, l’intéressé a interpelé le site spécialisé PC Gamer pour déconseiller vivement le remplacement du SSD M.2 2230 (fourni par défaut sur la console) par un SSD M.2 au format 2242. Une modification aisée qui nuirait pourtant à la durée de vie du Steam Deck en induisant la surchauffe de certains composants.

Hi, please don’t do this. The charger IC gets very hot and nearby thermal pads should not be moved. In addition, most 2242 m.2 drives draw more power and get hotter than what Deck is designed for. This mod may appear to work but will significantly shorten the life of your Deck. https://t.co/Kmup7Zov13 — Lawrence Yang (@lawrenceyang) June 25, 2022

