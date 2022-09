Steam Deck 2 : le prochain « PC gaming de poche » sera plus ouvert

Dans un livret Steam Deck présentant la console, Valve a confirmé avoir en tête de développer, à terme, de nouvelles versions de l'appareil. Une information des plus prévisibles compte tenu du succès dont bénéficie déjà le modèle actuel.

C’est confirmé : Valve a bien en tête de lancer par la suite d’autres itérations de son Steam Deck. C’est ce que l’on retient du contenu d’un livret explicatif consulté par le site Gaming on Linux. Voué à certains marchés asiatiques, ce feuillet dévoile noir sur blanc la vision de Valve pour son Steam Deck. La firme considère en l’occurrence le modèle actuel comme le premier représentant « d’une nouvelle catégorie de PC gaming de poche ».

« Valve renchérira sur ce produit avec des améliorations et des itérations pour le matériel et le logiciel, et en apportant de nouvelles versions du Steam Deck sur le marché », lit-on. Par la suite, le groupe parle carrément d’une gamme de produits « multi-générationnelle ». En d’autres termes, le Steam Deck n’est qu’un commencement : la première version d’une console portable vouée à s’ancrer sur le marché et, si possible, dans les habitudes des joueurs.

Valve veut aller plus loin sur le marché des consoles portables

Ces déclarations sont intéressantes à bien des égards, et rassurantes quant à l’avenir du Steam Deck et des autres produits lancés par Valve. On pense par exemple au casque de réalité virtuelle Valve Index, qui pourrait également profiter de cette vision multi-générationnelle affichée très explicitement par la firme de Gabe Newell.

Comme le souligne WCCFTech, Valve a par ailleurs indiqué avoir pour projet de rendre la prochaine itération du Steam Deck « plus ouverte » que sa première génération. Il sera intéressant de voir comment la firme compte s’y prendre et ce que cela signifiera in fine pour la console et surtout son écosystème logiciel et vidéoludique.

De manière plus prosaïque, le livret partagé par Valve donne une autre information intéressante. On apprend ainsi que SteamOS sera bientôt doté d’un installateur générique afin que chacun puisse installer sur son PC la dernière version de SteamOS disponible sur le Steam Deck. Un premier pas vers l’ouverture évoquée par Valve pour le futur Steam Deck 2 ?

