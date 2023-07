Ayaneo défie le Steam Deck et l’Asus ROG Ally avec l’Air 1S

Ayaneo semble déterminé à faire une entrée remarquée avec l'Air 1S. AMOLED, AMD Ryzen 7 7840U, 18 mm d'épaisseur et seulement 450 grammes.

La course pour dominer le marché des consoles de jeux portables haut de gamme est devenue plus intense que jamais. Après GPD, Ayaneo, le spécialiste de longue date dans ce domaine, a récemment annoncé le lancement de son dernier joujou : l’Air 1S. Il s’agit d’un produit qui, selon la société, rivalisera avec le Steam Deck de Valve et l’Asus ROG Ally.

Pour aller plus loin

Aokzoe, AyaNeo et GPD : 5 futurs concurrents de l’Asus ROG Ally et du Steam Deck

Ayaneo, connu pour sa gamme de consoles portables, est une entreprise qui bénéficie d’une expérience significative dans la production de ce type d’appareil. L’Air 1S semble être un produit conçu pour montrer le savoir-faire d’Ayaneo.

Qu’a-t-elle à offrir ?

L’Air 1S est propulsée par un processeur AMD Ryzen 7 7840U (GPU AMD Radeon 780M), une puce qui se distingue par ses performances solides. En accompagnement, l’appareil sera équipé d’un écran AMOLED en définition 1080p de 5,5 pouces de diagonale, une caractéristique assez inhabituelle pour ce type de produit où les écrans LCD sont plus courants. L’écran AMOLED offrira des couleurs plus vives et des noirs plus profonds, ce qui améliorera sans aucun doute l’expérience de jeu. Évidemment, elle est équipée de Windows 11 Pro.

Ce qui distingue particulièrement cette version, c’est la taille compacte de la console. Ayaneo a réussi à concevoir un appareil beaucoup plus petit que ses modèles précédents, avec le modèle le plus fin ne mesurant que 18 mm d’épaisseur. De plus, avec un poids de 450 grammes, l’Air 1S est significativement plus légère que le Steam Deck, qui pèse environ 669 grammes. Cette diminution de la taille et du poids n’entrave cependant pas la qualité des commandes, qui incluent des composants fiables tels que des joysticks et des capteurs à effet Hall.

Ayaneo utilise la plateforme de crowdfunding Indiegogo pour sécuriser les commandes, elle offre également la possibilité de commander directement sur son propre site Web. Bien que cette approche puisse rendre le processus de commande un peu plus laborieux pour certains, elle donne à Ayaneo une plus grande marge de manœuvre pour développer et livrer ses produits.

Cela dit, les produits Ayaneo ne sont pas exactement bon marché. Les prix de ces consoles portables haut de gamme commencent généralement aux alentours de 1 000 euros.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !