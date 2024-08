Steam Deck + Windows : un mariage inattendu

Qui l’eût cru ? Le Steam Deck, ce PC console de Valve, s’ouvre à Windows.

Valve Steam Deck

Valve, le géant derrière Steam, a annoncé une nouvelle qui va faire plaisir : il est désormais possible d’installer Windows sur le Steam Deck.

Cette console portable, initialement conçue pour fonctionner avec SteamOS, s’ouvre maintenant au système d’exploitation de Microsoft. Ce qui est fun ici : l’Asus ROG Ally va bientôt accueillir SteamOS… aux côtés de Windows.

Avant toute chose, parlons technique. Valve a mis à disposition des pilotes officiels pour permettre l’installation de Windows sur le Steam Deck.

Mais attention, ce n’est pas tout rose non plus. Valve précise que cette installation se fait « telle quelle« , sans support officiel. En gros, si vous galérez pendant l’installation ou si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, vous êtes un peu livré à vous-même.

Un autre point important à noter : pour l’instant, pas de double démarrage (dual boot) possible. Ça signifie que si vous installez Windows, vous devez dire adieu à SteamOS. C’est l’un ou l’autre, pas les deux. Valve promet que le double démarrage est dans les tuyaux, mais pour l’instant, il faut choisir son camp (et la plupart des joueurs vont garder SteamOS, soyons honnêtes).

Les implications pour le gaming

Maintenant, parlons de ce qui intéresse vraiment les gamers : qu’est-ce que ça change pour nos sessions de jeu ?

Première bonne nouvelle : l’installation de Windows ouvre la porte au Xbox Game Pass. Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est un peu comme le Netflix du jeu vidéo. Un abonnement et hop, vous avez accès à une tonne de jeux. C’est plutôt cool, non ?

Mais ce n’est pas tout. Windows sur Steam Deck, ça veut aussi dire potentiellement plus de compatibilité avec certains jeux qui fonctionnaient mal ou pas du tout sous SteamOS.

Cependant, ne nous emballons pas trop vite. Windows n’a pas été conçu spécifiquement pour le Steam Deck. Ça veut dire que l’expérience utilisateur pourrait être moins fluide qu’avec SteamOS. Imaginez essayer de naviguer dans Windows avec les contrôles du Steam Deck… Ça pourrait vite devenir un casse-tête !

Personnellement, je vois ça comme une manière de contrer la concurrence. Des consoles comme l’Asus ROG Ally tournent déjà sous Windows. En permettant l’installation de Windows sur le Steam Deck, Valve nivelle le terrain de jeu.

Valve a mis à disposition toutes les ressources nécessaires sur une page dédiée.