Le futur du rétrogaming tient dans la main et peut faire bien plus

Rétrogaming ou jeux Android dernier cri ? Pourquoi choisir quand on peut avoir les deux ? C’est le pari d’Anbernic avec son RG406V, une console de poche qui promet de concilier passé et présent du gaming.

Les petites consoles pullulent, qu’elles soient sur Android ou Windows 11. Anbernic revient avec son RG406V. Mais qu’a donc ce petit boîtier de si spécial pour faire autant de bruit ?

Un condensé de technologie

Commençons par le cœur de la bête : le processeur. Anbernic a opté pour un Unisoc T820, un SoC qui n’est pas forcément connu du grand public, mais qui cache bien son jeu. Avec ses quatre cœurs de calcul Cortex-A76 et Cortex-A55, il promet des performances solides pour une console de cette taille. Mais ce qui impressionne vraiment, c’est la quantité de RAM : 8 Go en LPDDR4X.

Le stockage n’est pas en reste avec 128 Go en UFS 2.2, une technologie qui assure des vitesses de lecture et d’écriture rapides. Et si ça ne vous suffit pas, pas de panique : la mémoire est extensible via microSD. De quoi stocker une belle collection de jeux, qu’ils soient rétro ou plus modernes.

Côté écran, on a droit à une dalle de 4 pouces tactile et multi-touch. La résolution de 960 x 720 pixels n’est peut-être pas du 4K, mais pour la taille de l’écran, c’est plus que suffisant pour offrir une image nette et détaillée.

Mais parlons un peu des contrôles, car c’est souvent là que le bât blesse sur les consoles portables. Anbernic semble avoir mis le paquet avec deux sticks analogiques RGB qui supportent différents modes d’éclairage. Un gadget ? Pas seulement. Ces joysticks utilisent des capteurs à effet Hall, une technologie qui promet une précision accrue et une meilleure durabilité par rapport aux potentiomètres traditionnels.

Le reste des contrôles est classique mais complet : pad directionnel, boutons d’action et gâchettes. Ces dernières utilisent également la technologie à effet Hall, ce qui devrait ravir les amateurs de jeux de course ou de FPS qui exigent une réponse précise et immédiate.

Un écosystème ouvert, mais jusqu’où ?

L’une des particularités du RG406V, c’est son système d’exploitation : Android 13. Un choix intéressant qui ouvre la porte à un vaste écosystème d’applications et de jeux. Mais attention, Anbernic n’a pas précisé si l’accès au Google Play Store sera de la partie. Il est probable que la firme ait apporté ses propres modifications à Android, peut-être pour optimiser les performances ou l’interface pour le gaming.

Cette base Android permet en tout cas à la console de ne pas se limiter au rétrogaming. Selon Anbernic, le RG406V sera capable de faire tourner des jeux Android modernes, tout en assurant l’émulation de consoles classiques comme la Nintendo DS, la Nintendo 64 ou encore la PlayStation One. Un grand écart générationnel qui, s’il est bien exécuté, pourrait séduire un large public.

Enfin, notons la présence d’une sortie HDMI. On peut donc brancher la console sur un écran externe.

N’oublions pas non plus la prise jack, un détail qui fera plaisir aux puristes du son qui préfèrent encore et toujours leurs bons vieux écouteurs filaires.

Le prix : le véritable atout ?

Anbernic annonce un prix de lancement de 150 dollars, avec une réduction de 10 dollars pour les précommandes. Certes, c’est une petite machine avec un SoC ARM relativement léger, mais elle est bien équipée pour ce prix.