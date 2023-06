8BitDo va lancer sur Xbox un contrôleur arcade personnalisable et sans-fil

8Bitdo s'apprête à lancer son Arcade Stick for Xbox, un nouveau contrôleur arcade ayant le double avantage d'être personnalisable et utilisable sans-fil. Attendu fin juillet en France, il est également compatible PC.

Timing parfait pour 8BitDo. Alors que Street Fighter 6 cartonne et que Mortal Kombat 1 est toujours prévu pour septembre, l’accessoiriste annonce un contrôleur qui devrait permettre de profiter des deux titres dans les meilleures conditions. Attendu en France le 31 juillet prochain à 119 euros, l’Arcade Stick for Xbox, c’est son nom, dispose d’une licence officielle Xbox mais s’avère également compatible PC. Son principal avantage est toutefois d’être personnalisable, notamment par le biais de touches configurables et de boutons d’arcade interchangeables, note Engadget.

Sans-fil, l’accessoire s’appuie sur un dongle USB 2,4G, dissimulé dans une petite trappe pour faciliter le transport, que l’on pourra brancher sur Xbox (Series S|X et One) ou sur PC en fonction des besoins. Notons enfin que ce nouveau contrôleur, décliné en deux coloris (noir et blanc), est d’ores et déjà disponible en pré-commande sur Amazon.

Un contrôleur arcade bien pensé

Dans le détail l’Arcade Stick for Xbox profite d’un haut degré de personnalisation. Comme évoqué plus haut, il est notamment possible de remapper ses boutons (y compris les profils) en passant par le logiciel 8BitDo Ultimate Software. Les boutons physiques peuvent aussi être changés afin de choisir entre les tailles standard de 30 mm et de 24 mm. D’après 8BitDo, la plaque de montage du joystick est par ailleurs compatible avec « pratiquement toutes les manettes d’arcade jamais fabriquées ».

Source : 8BitDo Source : 8BitDo Source : 8BitDo Source : 8BitDo Source : 8BitDo

L’accessoire peut en outre être raccordé à votre console ou votre PC à l’aide d’un câble USB-C de 3 mètres, fourni. On y trouve également une prise Jack 3,5 mm permettant de brancher un casque en cours de partie. Avec un casque branché, l’autonomie tombe par contre à près de 20 heures, contre 30 heures de jeu estimées par 8BitDo autrement. Une fois déchargé le contrôleur sera par contre assez lent à faire le plein : comptez environ 4 heures de recharge.

